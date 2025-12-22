Page ve "motivo de celebración" la elección de Tolón como ministra: "A algunos les toca la pedrea y a otros el pedrazo"

Emiliano García-Page este lunes en la inauguración de la pasarela ciclista y peatonal que une Ciudad Real y Miguelturra.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado como "motivo de celebración" la elección de Milagros Tolón, su principal opositora interna en el PSOE de Castilla-La Mancha, como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Durante la inauguración de la pasarela peatonal y ciclista que unirá Ciudad Real con Miguelturra, el dirigente autonómico ha trasladado su enhorabuena a la hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha echando mano de su habitual retranca. "En el día de la Lotería de Navidad, hay a quien le ha tocado la pedrea y a quien le ha tocado el pedrazo", ha asegurado.

Chascarrillos aparte, el presidente autonómico ha tenido palabras cariñosas para una "paisana" que, como ha recordado, fue su predecesora en la Alcaldía de Toledo y ahora dirigirá "un Ministerio importante" como el de Educación.

De hecho, valiéndose de la polisemia de la propia palabra, ha apuntado que "la educación siempre hay que tenerla en consideración" para trasladar sus mejores deseos a una compañera con la que "nos conocemos de toda la vida", pero con la que en los últimos años ha mostrado escasa sintonía política y algún que otro desencuentro sonado.

"Va a compartir galería de retratos con personas de enorme trascendencia intelectual y política en España como José María Maravall, Alfredo Pérez Rubalcaba y Ángel Gabilondo, y eso es para celebrarlo", ha insistido.

Felicitación del PSOE

Un tono institucional e incluso frío si tenemos en cuenta que se trata de una integrante del mismo partido, que también ha sido compartido por el PSOE de Castilla-La Mancha.

Deseamos los mayores éxitos a las nuevas ministras en las responsabilidades que hoy asumen. A nuestra paisana @milagrostolon al frente de la Educación, la FP y el Deporte y a @SaizElma en la difícil tarea de la portavocía. Sus aciertos serán los de todos.



También nuestro… https://t.co/otQlwTmFO2 — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) December 22, 2025

En sus cuentas en redes sociales, los socialistas castellanomanchegos han deseado "los mayores éxitos en sus responsabilidades" tanto a su "paisana" Tolón como a Elma Saiz "en la difícil tarea de la Portavocía".

"Sus aciertos serán los de todos", han apuntado, al tiempo que han mostrado su "agradecimiento por los años de compromiso y colaboración con esta tierra" a la ministra saliente, Pilar Alegría.

A la política aragonesa también le han mostrado su "apoyo en el reto de ganar" la Presidencia de su región en las elecciones que se celebrarán en 2026.

Felicitación a María Guardiola

Por otra parte, Page también se ha referido en su intervención a las elecciones celebradas este domingo en Extremadura y ha felicitado a la candidata del PP, María Guardiola, por su victoria "inapelable".

En este sentido, ha expresado sus deseos de mantener “unas relaciones de vecindad y de colaboración a la altura, primero, de lo que nos exige la gente y, en segundo lugar, de la condición que tenemos” como regiones limítrofes.

Un momento de la intervención de Emiliano García-Page este lunes en Ciudad Real.

Además, ha aprovechado para enviar un "abrazo muy solidario" para Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE que ha perdido diez escaños respecto a los resultados registrados en 2023.

Por último, el presidente castellanomanchego ha aprovechado que estaba inaugurando la conexión entre Ciudad Real y Miguelturra para reflexionar que “es muy difícil hablar de liderazgo sin ser puente”.

"Lo contrario a los puentes son los muros y a veces los muros se terminan convirtiendo en carreras para ganar o para crecer" pero en algunas ocasiones “amenazan con derrumbarse de nuestro lado”, ha finalizado.