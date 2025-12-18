Page prevé que el "ciclón judicial" que acorrala a Sánchez avance y apela a sus "principios" para cambiar de ciclo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido este jueves en Toledo de que el "ciclón judicial" que rodea al PSOE y al entorno más cercano de Pedro Sánchez "va a seguir avanzando". Además, ha apelado a los "principios, o a la falta de ellos", como clave para que se produzca un cambio de ciclo político en España.

Durante su intervención tras presidir la firma del pacto "Castilla-La Mancha, Horizonte 2030", rubricado entre el Gobierno regional, los sindicatos y la patronal castellanomanchega, Page ha reflexionado sobre la situación política nacional y ha reflexionado abiertamente sobre la posibilidad de que Ejecutivo central este alargando un fin de ciclo. Una cuestión, ha dicho, sobre la que le preguntan tanto los medios de comunicación como los ciudadanos.

"Está muy de moda hablar de fin de ciclo. Los periodistas me preguntan si ha acabado el ciclo del Gobierno, pero ¿de qué ciclo hablan?", ha planteado. En este sentido, ha sostenido que "electoral y sociológicamente, el ciclo acabó el 23 de julio de 2023", cuando se celebraron las últimas elecciones generales, al considerar que "el Congreso de este país es de mayoría de derechas".

"Otra cosa es que el Gobierno pactara con la derecha o la extrema derecha, en este caso, independentista", ha añadido Page. Por lo que, ha añadido rechazando la tesis defendida por su propio partido, "el actual, por tanto, no es un ciclo que se pueda considerar de izquierdas".

Un "ciclón judicial"

Además, el presidente castellanomanchego ha puesto el acento en la situación judicial que afecta al entorno del presidente del Gobierno. "Hoy, más que un ciclo político, tenemos un ciclón judicial que, de avanzar por donde parece, no pone en riesgo un ciclo político, sino toda una época", ha advertido.

"No sé cuál será el final, pero sí sé cuál es el principio", ha afirmado Page, que ha vinculado ese origen a los valores políticos: "A la mucha gente que se pregunta cuándo llegará el final de esta situación, le respondo que la respuesta está en los principios: en la falta de ellos, o en los principios como orígenes. Esa es la respuesta y creo que está bastante clara".

En su análisis, Page ha defendido el papel de las instituciones y ha lanzado una crítica velada a la incapacidad del Gobierno de Sánchez para articular pactos con los agentes sociales y mayorías estables. "Defiendo a ultranza el papel real de las instituciones; me importan las organizaciones y la democracia vertebrada, que se llenen de contenido más allá de votar cada cuatro años", ha señalado.

"Las que consisten únicamente en votar cada cuatro años son, posiblemente, democracias disecadas, muy vacías por dentro", ha lamentado.

En este contexto, ha advertido de que "hay quienes creen que se pueden hacer las cosas sin pactos, e incluso que se pueden hacer sin los parlamentos", una afirmación que ha ligado directamente a la situación de bloqueo político.

Frentismo deliberado

Para Page, "los pactos son el antídoto al principal problema social de España: el populismo y el frentismo". A su juicio, existe "una estrategia deliberada, de arriba hacia abajo, de enfrentamiento y tensión", con el riesgo de que "esto acabe enfrentando a la gente y a las familias".

"Aquí siempre hemos renegado de los muros porque, aunque te puedan evitar algún problema, a la postre te aíslan e impiden entender al que está al otro lado", ha subrayado sobre Castilla-La Mancha.

El presidente castellanomanchego también ha reivindicado su modelo de gestión y el de su equipo, con una referencia expresa a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

"Patricia es insuperable. Y miren que cuando la fiché, no la conocía. Es decir, se puede fichar a gente a la que no se conoce; lo que no se puede hacer es no conocerla después de ficharla, algo que pasa bastante ahora", ha dicho días después de que Pedro Sánchez afirmase en una entrevista que conocía la faceta política de José Luis Ábalos, no así la personal.