Alerta por nieve en plena Navidad en Castilla-La Mancha: se esperan espesores de hasta 15 centímetros

La llegada de aire frío de origen polar marítimo a la Península Ibérica traerá consigo nevadas que podrían afectar a buena parte de Castilla-La Mancha durante los próximos días, según las previsiones de Meteored.

Los modelos meteorológicos europeo y americano coinciden en que, a últimas horas del sábado, una nueva vaguada favorecerá el descenso de la cota de nieve en varias sierras de la región.

En algunas zonas montañosas, la nieve podría acumular entre 5 y 15 centímetros, con cotas que podrían bajar hasta 500-700 metros en puntos concretos del Sistema Central.

El divulgador científico de Meteored, Gabriel Bernabé, explica que "Castilla-La Mancha amanecerá el domingo con un ambiente más frío de lo habitual para estas fechas, con mínimas que podrían situarse alrededor de los 3-4 ºC en localidades de la región". El descenso térmico será notable, aunque no tan extremo como en el noroeste peninsular.

Ambiente inestable

De cara a Nochebuena y Navidad, Meteored anticipa un ambiente inestable y más frío de lo normal, con lluvias y nevadas en diversas zonas de Castilla-La Mancha, especialmente en las vertientes norte de sus sistemas montañosos.

Según el meteorólogo Francisco Martín, la combinación de bajas presiones, frentes fríos y vientos del noreste favorecerá precipitaciones en forma de nieve, mientras que en otras áreas se alterarán periodos de cielos nubosos y claros.

En conjunto, los expertos destacan que la región podría vivir una Navidad con nevadas en sus sierras y frío superior a lo habitual, ofreciendo un panorama invernal más intenso de lo normal para estas fechas.