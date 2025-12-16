Los profesionales de urgencias de Toledo protestan por el colapso del servicio: este lunes atendieron a 782 pacientes

Los manifestantes se han concentrado en la puerta del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Toledo.

Un centenar de sanitarios adscritos a las urgencias del Hospital Universitario de Toledo han exigido "medidas inmediatas" a la Consejería de Sanidad ante la “situación insostenible de colapso asistencial” que sacude a este servicio. La saturación ha alcanzado un nivel "extremo", según los profesionales que se han concentrado en la puerta del sanatorio de referencia de la capital de Castilla-La Mancha.

Este lunes, se atendió a 782 personas en urgencias, el registro más elevado desde la inauguración del hospital. Esta cifra "récord", casi 33 enfermos por hora, desborda las "capacidades que tenemos", han lamentado los convocantes. Hasta 86 pacientes estuvieron pendientes de ingreso.

El doctor Miguel Ángel González Canomuel ha leído un manifiesto con el que los firmantes han denunciado públicamente los problemas que aquejan "de forma recurrente" al servicio, unas dificultades que derivan en "graves consecuencias tanto para la seguridad de los pacientes como para la salud física y mental de los profesionales".

El repunte de las enfermedades respiratorias amenaza con desbordar las urgencias en los próximos días. La acumulación de pacientes pendientes de ingreso hospitalario y sin cama disponible congestiona el servicio. "Muchos pacientes permanecen durante horas en pasillos pendientes de ser ubicados en un box para ser atendidos", ha detallado el texto.

"Llegan a ocupar espacios pensados para un solo paciente con dos personas, viéndose comprometida la intimidad y la seguridad asistencial de los mismos", ha añadido. “Otros pacientes esperan incluso días en observación o sillones de tratamiento", ha detallado el texto, mientras aguardan una "cama disponible en la planta".

Los profesionales han urgido a la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo a la apertura inmediata de las "camas disponibles en otros hospitales" de la cabecera regional donde hay plazas de hospitalización disponibles.

La ampliación de la capacidad asistencial a través de los recursos disponibles tanto en el Hospital Nacional de Parapléjicos como en el Hospital Provincial aliviaría la presión que recibe el centro sanitario ubicado en el barrio del Polígono.

La propuesta esbozada por los trabajadores de urgencias plantea que los "pacientes que están pendientes de cama no estén interrumpiendo la llegada de otros pacientes". Médicos y enfermeros han insistido en que "es muy importante dejar espacios libres para la atención", un mínimo que en estos momentos no se disfruta.

El efecto calendario agudiza los temores. "Nos encontramos a las puertas de un nuevo brote epidémico", han remarcado, un escenario que se repite cada año tras el puente de diciembre y se dispara "especialmente, después de las vacaciones de Navidad, cuando los contagios aumentan de forma exponencial".

No obstante, "seguimos sin una planificación eficaz ni planes de contingencia que se activen de manera inmediata", han advertido los manifestantes. El sector sanitario protesta por el empeoramiento asistencial durante "los fines de semana, puentes o festivos", fechas en las que los recursos humanos disponibles menguan.

"No existe una respuesta ágil: las medidas se retrasan más de 24 horas cuando el colapso ya es extremo", han afeado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.