Núñez propone modificar las leyes de Suelo y Urbanismo para crear en Talavera de la Reina un Valle de Desarrollo Tecnológico

El presidente del Partido Popular, Paco Núñez, ha anunciado este martes su compromiso de impulsar la creación de un Valle de Desarrollo Tecnológico en Talavera de la Reina. Una infraestructura apoyada en fondos europeos y orientada a la innovación, la investigación y la implantación de empresas de alto valor añadido.

Un espacio que se convertiría en "eje estratégico para el crecimiento económico de la comarca y de toda la región". Así lo ha expresado durante su participación en un encuentro en la ciudad organizado por La Tribuna, donde ha afirmado que Castilla-La Mancha "no puede perder la oportunidad histórica que supone el crecimiento del eje Madrid-Lisboa, especialmente a su paso por la A-5".

"Queremos aprovechar los fondos europeos para crear espacios de innovación, atraer micropymes y empresas tecnológicas y generar empleo de calidad. Talavera tiene todas las condiciones para convertirse en uno de los grandes polos de desarrollo tecnológico del centro peninsular", ha explicado.

Reformas

Para el líder 'popular', el proyecto tiene que acompañarse de reformas estructurales desde el Gobierno de Castilla-La Mancha como la modificación de la Ley del Suelo y la Ley de Urbanismo para "facilitar y agilizar la creación de suelo industrial, logístico y residencial".

Además, ha apostado por simplificar la burocracia, reduciendo trámites y automatizando licencias para "evitar que los proyectos empresariales se eternicen por culpa de la normativa y del exceso de papeleo".

También ha defendido una bajada de impuestos para situar a Castilla-La Mancha en una senda de competitividad fiscal similar a la de Madrid y Extremadura.

Gregorio, "un referente"

Durante su intervención, Núñez ha destacado la figura del alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, al que ha definido como "un referente de integridad, coherencia y vocación de servicio público".

Ha puesto en valor su amplia trayectoria profesional y política, su experiencia en la gestión pública y su manera de entender el poder "como una responsabilidad y no como un privilegio".

Por último, Núñez ha reclamado una colaboración institucional leal entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Talavera para mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales. "En tiempos de hipocresía institucional, Talavera cuenta con un alcalde que ofrece decencia, eficacia y humanidad", ha sentenciado.