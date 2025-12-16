CCOO denuncia la "miseria laboral" de los 500 trabajadores del transporte escolar en Castilla-La Mancha

CCOO urge a la empresa Atlas y a la JCCM a poner solución a la situación. CCOO CLM

CCOO ha urgido este martes a la empresa Atlas Servicios Empresariales y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a poner fin a la "situación intolerable de precariedad y miseria laboral" que sufren cerca de 500 trabajadoras y trabajadores, en su mayoría mujeres, que realizan labores de acompañamiento en el transporte escolar de la región.

Según ha denunciado el sindicato en rueda de prensa en Toledo, estas personas cuentan con contratos de tres o cuatro horas diarias, pero permanecen fuera de sus domicilios entre ocho y nueve horas al día.

Tras acompañar al alumnado hasta los centros educativos por la mañana, "son abandonadas a su suerte durante cinco horas diarias, veinticinco a la semana", hasta que por la tarde vuelven a recoger a los niños y niñas para el trayecto de regreso.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla-La Mancha, Ana Delgado, junto al secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, y el responsable de Enseñanza Privada de CCOO Toledo, Luis Gutiérrez, ha anunciado la presentación de un conflicto colectivo para exigir soluciones tanto a la empresa concesionaria como a la Administración regional.

Personas trabajadoras

Asimismo, el sindicato iniciará una campaña informativa para que las trabajadoras reclamen judicialmente las cantidades que, aseguran, se les adeudan por vacaciones, festivos y días no lectivos no abonados

Delgado ha reclamado a la Consejería de Educación que "ponga ojo y lupa" en una licitación que, a juicio del sindicato, se diseñó "sin tener en cuenta a las personas trabajadoras", y ha criticado que la Administración se desentienda de las condiciones laborales una vez adjudicado el contrato.

Retribución

Por su parte, Federico Pérez ha denunciado que estas profesionales esenciales —encargadas de acompañar y cuidar a alumnado con necesidades especiales— perciben salarios que no superan los 400 euros mensuales, pese a llevar algunas de ellas más de 18 años en el servicio.

Las duras condiciones provocan, además, una alta rotación que afecta directamente a la atención del alumnado, muchos con discapacidades graves.

CCOO ha señalado que en el acto de mediación previo al conflicto colectivo, celebrado este lunes, la Consejería de Educación no acudió y la empresa Atlas, filial de Adecco, eludió responsabilidades.

Convenio colectivo

Entre las soluciones planteadas, el sindicato reclama que, una vez finalizada la jornada de mañana, las trabajadoras sean devueltas a su localidad de origen o que se les abone la jornada completa. No descartan nuevas movilizaciones si no hay respuesta.

Asimismo, Luis Gutiérrez ha denunciado que Atlas incumple el convenio colectivo de Ocio Educativo y Animación Sociocultural, imponiendo unilateralmente el disfrute de vacaciones en periodos no lectivos y dejando de abonar esos días, lo que provoca ingresos mensuales irregulares.

La Junta busca diálogo

Desde la Junta de Comunidades, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha asegurado que el Gobierno regional está abierto al diálogo para buscar soluciones al conflicto laboral.

Pastor ha explicado que la complejidad del sistema educativo, con más de mil rutas escolares, dificulta la configuración de contratos más amplios debido a la corta duración de muchos trayectos y al intervalo entre los servicios de ida y vuelta.

Servicio esencial

El consejero ha subrayado que el acompañamiento escolar es un servicio esencial que debe garantizarse y ha defendido la necesidad de implicar tanto a la Administración como a las empresas concesionarias en un proceso de negociación que permita ajustar y mejorar el sistema sin perjudicar la atención del alumnado.

Pastor ha recordado que la red de acompañantes está formada por más de 450 profesionales y ha insistido en que el objetivo común debe preservar el bienestar de los alumnos y alumnas y la calidad de un servicio "que ha costado mucho consolidar" en Castilla-La Mancha.