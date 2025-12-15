Una nueva vaguada traerá más precipitaciones a Castilla-La Mancha esta semana: este será el día más lluvioso

Este martes llegará a la Península un nuevo descuelgue de aire frío en forma de vaguada planetaria que se empezará a notar desde las primeras horas del día, ocasionando precipitaciones generalizadas.

Las lluvias más generosas caerán en Castilla-La Mancha, el Sistema Central, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, el litoral sur de Cataluña, la mitad oriental y central de Andalucía, el noroeste de Murcia y la costa de Galicia y Asturias.

En estas regiones caerán entre 10 y 25 litros por metro cuadrado, con máximos de hasta 30 y 35 litros en zonas montañosas, según ha informado Meteored.

El resto de la semana será de transición, con algunas lluvias no tan intensas. Sin embargo, el fin de semana se reactivarán en todas las zonas debido al acercamiento de una nueva y profunda vaguada.

Meteocam en Albacete

A primera hora de este lunes, el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) tras ser activado este domingo ante el aviso naranja en la provincia de Albacete por fuertes lluvias en la comarca de Alcaraz y Segura.

Sin embargo, hasta las 20 horas de la tarde no se ha registrado ninguna incidencia en el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Previsión del lunes

De cara a este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto cielos nubosos, aumentando de oeste a este a cubiertos por la tarde. También brumas y probables nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas de montaña y en el valle del Guadiana.

Por la mañana, probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la mitad oriental. Por la tarde, precipitaciones débiles o localmente moderadas que se extenderán de oeste a este y que serán menos frecuentes e intensas en el extremo oriental.

La cota de nieve irá en descenso de 2.000 a 1.800 metros en las sierras de los sistemas Central e Ibérico y alrededor de los 1.800 en las sierras de Alcaraz y Segura.

Las temperaturas mínimas irán en aumento en la mitad norte y en descenso en la mitad sur. Y las máximas en descenso en los sistemas montañosos y con pocos cambios en el resto.

El viento soplará flojo y del este, girando a sur y suroeste.