Castilla-La Mancha vuelve a movilizarse para que nadie pase la Navidad en soledad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado una nueva edición del programa contra la soledad no deseada "Navidad en compañía. Ningún mayor solo", una iniciativa dirigida a personas mayores de 60 años, incluidos los matrimonios, o en situación de vulnerabilidad.

El programa ha sido presentado este lunes en la residencia de mayores "Nuestra Señora del Carmen" de Socuéllamos (Ciudad Real) por el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; y la presidenta de la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (ACESCAM), Eva María Parra de la Torre.

Según ha explicado el Ejecutivo autonómico, se trata de un programa que combate la soledad no deseada tanto en residencias de ACESCAM como mediante acompañamiento en el domicilio. En la pasada edición se han beneficiado 231 personas, entre atención residencial y domiciliaria.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha señalado que se trata de "un programa importante y significativo" cuyo objetivo es "el acompañamiento, los cuidados, el apoyo y, sobre todo, no permitir que ninguna persona sienta esa soledad no deseada" en unas fechas tan familiares.

La información sobre el programa "Navidad en compañía. Ningún mayor solo" se puede solicitar a través del correo electrónico info@acescam.org o en el teléfono 926 50 10 69.

José Manuel Caballero, a la derecha. JCCM

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo del presidente García-Page con la atención integral a las personas mayores y ha avanzado que en 2026 se contempla un aumento del presupuesto en esta materia hasta alcanzar prácticamente los 370 millones de euros.

"El objetivo es seguir siendo una región de referencia en la atención y cuidado a nuestras personas mayores", ha señalado Caballero, quien ha recordado que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en residencias para personas mayores, con un índice de cobertura del 6,42 por ciento frente al 3,95 por ciento de la media nacional, y la primera en número de recursos y plazas en viviendas de mayores.

Caballero ha destacado que esta política se desarrolla también garantizando los servicios en el medio rural. "Tenemos un compromiso en la atención a mayores con la Ley de Despoblación con el que garantizamos los cuidados a menos de 40 kilómetros para que toda persona mayor disponga de un recurso residencial viva donde viva", ha incidido.

440 plazas

Asimismo, ha remarcado que Castilla-La Mancha sumará 440 nuevas plazas en residencias de mayores en los próximos meses con la apertura de cinco centros en Elche de la Sierra, Chinchilla, Campillo de Altobuey, Munera y San Lorenzo de la Parrilla, que serán inaugurados en los primeros meses de 2026.

Además, ha confirmado que la construcción de una nueva residencia en Pozuelo de Calatrava se encuentra "muy avanzada" y que "muy pronto, además, se va a lanzar el proyecto de una nueva residencia en Fuente el Fresno".

Finalmente, Caballero ha recordado que Castilla-La Mancha es actualmente la comunidad autónoma que mejor gestiona la dependencia, según el Observatorio estatal, con una nota de 8,3 sobre 10. "El buen trabajo en esta materia nos lleva a poder confirmar que esta legislatura se alcanzarán las 120.000 prestaciones, cumpliendo el objetivo marcado por el presidente García-Page", ha concluido.