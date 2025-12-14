La Junta y el TSJ firman un protocolo para acompañar a personas con enfermedad mental judicializadas

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, han firmado el convenio.

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad han suscrito un protocolo de colaboración para la atención de personas con enfermedad mental en proceso o riesgo de judicialización. El documento fue firmado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la presidenta del TSJ, María Pilar Astray Chacón.

El objetivo principal de esta firma es formalizar y reforzar la cooperación institucional, estableciendo mecanismos de actuación adecuados para atender a quienes han entrado en contacto con el sistema judicial o penal por haber cometido un delito o por estar en riesgo de hacerlo, según ha informado el Gobierno regional.

Ambas instituciones trabajan conjuntamente desde el año 2013 a través de las Comisiones de Análisis de Casos, que integran a profesionales del ámbito judicial, sanitario, social, penitenciario y de las asociaciones de pacientes. Estas comisiones se encargan de analizar situaciones concretas, compartir información, buscar estrategias de intervención, realizar el seguimiento de los casos complejos y detectar carencias en la red asistencial.

El protocolo persigue diversos fines. Entre ellos, busca mejorar las oportunidades de integración social de las personas afectadas por un trastorno mental, discapacidad intelectual o adicción. También se orienta a facilitar la comunicación entre las dos administraciones y el intercambio de recursos para un mejor aprovechamiento en beneficio de los pacientes.

Un eje crucial del acuerdo es el apoyo a las estrategias de prevención impulsadas por las Comisiones antes mencionadas, buscando minimizar el riesgo de judicialización mediante la detección temprana y la correcta adecuación de programas de tratamiento y recursos asistenciales.

Además, el protocolo conlleva la elaboración de guías conjuntas, destacando un documento clave para mejorar la inserción social de las personas con enfermedad mental que finalizan su condena, asegurando su seguimiento en el medio comunitario.

Finalmente, el acuerdo se propone difundir la existencia de las Comisiones entre los profesionales de las Administraciones intervinientes, buscando incrementar el número de casos valorados. Esto permitirá que la puesta en común de los casos más complejos sirva para elaborar protocolos generales de actuación para casos tipo y disponer de las herramientas necesarias para hacer efectiva una atención integral.