El PSOE de Page denuncia trampas en las primarias de 2017 y apunta a Sánchez: "Me cuesta pensar que era ajeno"

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha señalado al entorno de Pedro Sánchez por la presunta alteración de los censos de varias agrupaciones del PSOE en la provincia de Guadalajara durante el proceso de primarias celebrado en mayo de 2017.

"En agrupaciones en las que había cinco personas militando de repente había 40", ha asegurado la representante del Gobierno regional que lidera Emiliano García-Page. Sánchez fue respaldado por el 50,2 % de los afiliados socialistas de Guadalajara; el 41,5 % optó por Susana Díaz.

"Me cuesta muchísimo pensar que nuestro secretario general era ajeno a los comportamientos que tenían sus personas más cercanas: entiendo que no se le puede responsabilizar, pero me cuesta mucho pensar que, desde luego, era ajeno", ha añadido Simón. "Sé lo que pasó en mi provincia en aquel momento, se escucharon muchas cosas".

Además de apuntar a Sánchez, Simón también se ha referido a su círculo más próximo, "a las personas que le estaban acompañando día a día y recorriendo España para hacer su campaña de primarias", una alusión al conocido como el clan del Peugeot.

"No ha sido una persona: ya tenemos a dos secretarios de organización —uno ha pasado por la cárcel [Santos Cerdán], el otro está ahora mismo [José Luis Ábalos]— y un asesor [Koldo García] que sabemos que estuvo ayudando a nuestro secretario general a ganar las primarias", ha detallado.

La actual secretaria de política municipal de la Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha ha recordado que el incremento en el número de militantes con derecho a voto "fue público y notorio". La sospecha de los responsables de la formación en Guadalajara "se trasladó a los órganos del partido sin recibir explicaciones", ha subrayado.

Además, la consejera del Ejecutivo regional ha deslizado más irregularidades relacionadas con aquel proceso. "Creo que fue un hecho que ocurrió en otros sitios porque ha habido más compañeros y compañeras que lo han hecho visible".

Simón desconoce "cómo sucedió aquello", aunque el proceder que ha desvelado este viernes en Toledo pudo alterar la voluntad de las bases socialistas en una elección a la que concurrieron Susana Díaz, Patxi López y el propio Sánchez, a la postre ganador de la votación con el respaldo de la mitad de los sufragios emitidos.

No obstante, Simón ha subrayado que no sabe "quién fue el responsable de aquello". La consejera ha destacado que "no tengo pruebas, pero fue un hecho que ocurrió".