Page reprocha la actitud de Sánchez ante los casos de corrupción y rechaza "la política de mirar para otro lado"

Emiliano García-Page ha reprochado este viernes la actitud de Pedro Sánchez ante los últimos casos de corrupción que cercan al PSOE y ha rechazado "la política de mirar para otro lado".

Durante la inauguración de un centro de mayores en Tarancón (Cuenca), el presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a marcar perfil propio y ha puesto en cuestión cómo ha gestionado Ferraz las conductas presuntamente irregulares.

Sus palabras han contrastado de forma directa con la explicación ofrecida por Pedro Sánchez el pasado 2 de diciembre al ser preguntado por José Luis Ábalos, quien fuese secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes.

"Es cierto que tuve confianza política en él, pero en el marco personal era un gran desconocido para mí", aseguró entonces el presidente del Gobierno.

Page ha subrayado que él actuaría de forma radicalmente distinta si alguien de su Ejecutivo o del PSOE de Castilla-La Mancha protagonizase un caso de corrupción.

"No voy a decir nunca que no le conocía. Al contrario, me habré esforzado en conocerlo mejor que nadie, simplemente para ponerme en su sitio", ha afirmado. "No se puede admitir ni un milímetro", ha remarcado.

"Mientras yo sea presidente, vamos a seguir siendo intransigentes con el que mete la mano", ha advertido. "A lo mejor soy tolerante con el que mete la pata y se equivoca, yo el primero, pero intransigentes con el que mete la mano", ha insistido ante los asistentes.

La política, "un basurero"

El presidente castellanomanchego ha ampliado su reflexión con una crítica al deterioro del clima político y a quienes, según ha dicho, pervierten el uso de los recursos públicos.

"Me duele especialmente que la política, ahora mismo, se haya convertido en un basurero", ha lamentado durante su intervención.

"Aquí intentamos hacer las cosas decentemente, bien, limpiamente. De verdad, lo digo en serio", ha defendido Page, reivindicando la gestión en Castilla-La Mancha.

"No sé en otros sitios, pero aquí lo mandamos a la basura. Y no solo a la basura, si es posible, a la cárcel", ha sostenido sobre los corruptos.

Este mismo viernes, la delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real y vicesecretaria general del PSOE ciudadrealeño, Blanca Fernández, ha hecho público en sus redes sociales un duro artículo en el que describe al PSOE como un partido "herido", "infectado" y en riesgo de muerte si no se actúa "caiga quien caiga".

Además, la consejera de Igualdad en el Gobierno de Page ha señalado al entorno de Pedro Sánchez por la presunta alteración de los censos de varias agrupaciones del PSOE en la provincia de Guadalajara durante el proceso de primarias celebrado en mayo de 2017.

"En agrupaciones en las que había cinco personas militando de repente había 40", ha asegurado antes de afirmar: "Me cuesta muchísimo pensar que nuestro secretario general era ajeno a los comportamientos que tenían sus personas más cercanas".