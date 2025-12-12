Los españoles vuelven a acordarse de Page como posible presidente del Gobierno de España, según el CIS de Tezanos

Emiliano García-Page e Isabel Díaz Ayuso son los únicos presidentes autonómicos que los ciudadanos señalan como posibles jefes del Gobierno. Según el barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 0,3 % de los encuestados ha expresado su deseo de que el presidente de Castilla-La Mancha llegue a La Moncloa.

El apoyo a Page surge como una respuesta espontánea a la pregunta de "¿quién preferiría que fuese el/la presidente/a del Gobierno en estos momentos?", una cuestión en la que Pedro Sánchez ha emergido como el candidato preferido por los españoles.

Aunque se trata de un porcentaje bajo, se debe reseñar que para el interrogante planteado los entrevistadores no ofrecían posibles alternativas a los encuestados.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido citada por el 2,6 % de españoles consultados por el instituto público de opinión que dirige José Emilio Tezanos.

En el barómetro de noviembre, Page fue señalado como presidente ideal por el mismo 0,3 % de los consultados; Ayuso, por su parte, fue apuntada por el 2,9 %.

La presencia recurrente de Page y Ayuso cuando se pregunta por el jefe de Gobierno del futuro consolida la proyección de ambos líderes como hipotéticos líderes nacionales de PSOE y PP, respectivamente.

Aunque Page se ha descartado para tal cometido en reiteradas ocasiones, su presencia mediática y la transversalidad de su discurso, especialmente en lo tocante a la crítica a Sánchez, le ha granjeado simpatías más allá del espectro ideológico que defiende.

Las preferencias de las 4.107 personas encuestadas han confirmado la resistencia de Sánchez. El 23,4 % de la muestra se ha referido al actual jefe del Ejecutivo como el presidente del Gobierno que querrían tener.

Muchos nombres con apoyos escasos

El siguiente candidato que más apoyos recibe es el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo (10,6 %), apenas un punto porcentual más que Santiago Abascal (9,6 %).

El resto de líderes citados son Gabriel Rufián (5,2 %), Yolanda Díaz (4,2 %), Alvise Pérez (1,6 %), Irene Montero (0,7 %), Pablo Iglesias (0,4 %) e Ione Belarra (0,3 %).