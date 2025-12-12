Blanca Fernández, delegada de Page en Ciudad Real, ve al PSOE "enfermo" y pide actuar "caiga quien caiga" para salvarlo

La delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real y vicesecretaria general del PSOE ciudadrealeño, Blanca Fernández, ha hecho público en sus redes sociales un duro artículo en el que describe al PSOE como un partido "herido", "infectado" y en riesgo de muerte si no se actúa "caiga quien caiga".

La dirigente socialista, que fue consejera de Igualdad en el Ejecutivo de Page, ha lanzado este mensaje tras la cadena de casos de presunta corrupción y denuncias por comportamientos machistas que afectan a distintas estructuras del partido.

Fernández alerta de que "el PSOE está herido, una herida que supura infección y que es mucho más profunda de lo que se aprecia a simple vista". Vincula esa situación no solo al caso Ábalos, sino a la gestión interna del caso de Francisco Salazar y al "machismo que se niega a desaparecer". En su texto se pregunta: "¿En un partido feminista puede haber un putero como secretario de organización?".

La dirigente socialista afirma que "es imposible que no se conociera el comportamiento de Paco Salazar, que ha trabajado durante años en Moncloa, igual que era imposible que no se conociesen los 'asuntos' de Ábalos, pero se han minimizado. Es así de simple y así de doloroso". También sostiene que "se ha querido dejar pasar el 'mal trago' mirando para otro lado".

"Hasta el moño"

Fernández asegura que las mujeres del partido "están hasta el moño", una expresión que utiliza para subrayar el hartazgo tras décadas de trabajo por la igualdad. "¿Cómo pretendemos una sociedad más igualitaria si nuestro partido no lo es?", plantea en su artículo.

La vicesecretaria provincial reclama decisiones inmediatas de la dirección federal para frenar lo que considera un deterioro avanzado. "No vale 'ganar tiempo', porque el enfermo no lo tiene y se muere, sin remedio, si no se le suministra el tratamiento oportuno", sostiene. En esa línea exige "una operación a corazón abierto por no haber suministrado antibióticos a tiempo".

A su juicio, solo una investigación "seria" que depure responsabilidades puede evitar la "infección" que, de otro modo, "se extienda por todo el organismo dejándolo tocado de muerte". "Solo tomar medidas que, por más agresivas y dolorosas que sean, puedan limpiar la infección desde dentro pueden salvar al PSOE", concluye.

Las palabras de Fernández llegan apenas unas horas después de que el presidente de Castilla-La Mancha y líder de los socialistas castellanomanchegos, Emiliano García-Page, alertase también del grave daño que atraviesa el partido. "Hay muchísima gente de bien, de buena voluntad, que no nos merecemos este escándalo en espiral que se está planteando", ha afirmado.

Page comparó la situación con la de una "nave en barrena" y admitió estar "muy preocupado" por el momento que vive la formación tanto en Ferraz como en Moncloa.