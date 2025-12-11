Page reprocha la secuencia de "amoralidad" que golpea al PSOE: "No nos merecemos este escándalo en espiral"

Emiliano García-Page ha participado en la Sesión Plenaria del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Bruselas en la mañana de este jueves. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado el daño a la reputación del PSOE que ha desencadenado la aparición escalonada tanto de supuestos casos de corrupción como de actitudes machistas dentro del partido. "Hay muchísima gente de bien, de buena voluntad, que no nos merecemos este escándalo en espiral que se está planteando", ha afirmado.

El barón regional ha comparado la situación de la formación con la de una "nave en barrena", un símil con el que ha tratado de perfilar las dificultades que definen la realidad de Ferraz y Moncloa. "Estoy muy preocupado", ha aseverado durante una entrevista radiofónica en el programa Por fin, dirigido por Jaime Cantizano.

El complicado presente que caracteriza a los círculos próximos a Pedro Sánchez puede complicarse en fechas próximas. Page se ha mostrado convencido de que este "recorrido inmenso de noticias" va a continuar. "Hay demasiada, demasiada espiral en crecimiento, hay muchas redes tendidas", ha apuntado.

El responsable del Gobierno autonómico cree que la fase en la que se encuentran el Gobierno de España y el partido político que, de forma mayoritaria, lo sostiene no mejorará en el corto plazo. "En términos médicos, se puede soñar con la ligera amputación de una uña", ha descrito.

Page ha insistido en que "toda persona que esté —o no— en política tiene que tener un perímetro moral, una definición moral". Sin embargo, el comportamiento advertido en algunos de los ya depuestos responsables socialistas no concuerda con los mínimos que, según el toledano, se deben exigir para el ejercicio en la vida pública.

"A lo mejor, unos tienen una moral demasiado relajada; a lo mejor, otros tienen una moral muy elástica: pero lo que uno ve en la realidad es una dosis tremenda de amoralidad", ha añadido el único presidente regional del PSOE con mayoría absoluta.

En todo caso, "la amoralidad no va por sectores", ha puntualizado. "Cuando uno se encuentra a alguien que es amoral en el bolsillo, pues casi diría que hay que esperar que lo sea también en la bragueta", ha añadido. Con este comentario, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado a esos ministros que se han servido del "todo vale" y de quienes no cabe esperar actitudes de honradez, una alusión velada a José Luis Ábalos.

Mantener la moral

La cascada de casos que cuestionan la ética de determinados políticos del PSOE golpea el ánimo de muchos militantes y votantes socialistas. "Es bastante desalentador". Page ha convocado a las abatidas bases de su partido a "luchar todos los días para mantener la moral alta", un esfuerzo que también ha hecho suyo. "A mí no me va a quitar la moral quien no tiene ninguna moral".

Al respecto, ha emplazado a la dirección federal de la formación a un ejercicio de asunción de responsabilidades. Page ha dicho que "esconder la cabeza debajo del ala o hacer como que se pasaba por ahí" es una estrategia que solo sirve para "cabrear todavía más a la opinión pública".