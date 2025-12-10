La llegada de una dana dejará lluvias y nevadas en algunas zonas de Castilla-La Mancha el próximo fin de semana

La llegada de una dana provocará chubascos y algunas tormentas en el sur peninsular y el Mediterráneo durante el próximo fin de semana. Además, habrá nevadas en algunas zonas del país, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha.

Durante el viernes, las lluvias pueden ser más abundantes y se pueden producir nevadas en los Montes de Toledo y el Sistema Central, con cotas a partir de entre 1200-1400 metros en el noroeste y 1500-1800 metros en el centro.

La dana se desplazará por el sur del Mediterráneo Occidental a comienzos de la próxima semana, avanzando hacia el norte de Argelia y Túnez, afectando a Baleares.

Previsión del jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este jueves en Castilla-La Mancha intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado en todas las zonas a mediodía.

Además, habrá brumas dispersas y bancos de niebla que pueden darse en los valles del Tajo y Guadiana, en gran parte de La Mancha y en el extremo sureste albaceteño.

Las temperaturas mínimas irán en descenso que será ligero o sin cambios en Cuenca y este de Albacete. Y las máximas irán en descenso en el extremo sureste y en ascenso en el resto, que será ligero o sin cambios en el sur de Cuenca y en puntos de Albacete.

El viento soplará flojo variable con predominio de la componente este por la mañana.