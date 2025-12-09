UGT Castilla-La Mancha estrena una plataforma web de empleo y elabora una guía de IA para la búsqueda de trabajo

UGT Castilla-La Mancha ha presentado una aplicación web para la búsqueda de empleo, una herramienta adaptada a las características personales y profesionales de cada demandante. La plataforma facilita el acceso a programas, bonificaciones y ayudas al empleo. El sindicato también ha publicado una guía con herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda de trabajo, una información a disposición de todos los desempleados.

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, y la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, han resaltado la labor del sindicato en la mejora de la empleabilidad de los parados de la región. Ambos recursos —disponibles en la web ugtclm.es— y el sindicato apuestan por abrir nuevas posibilidades de encontrar un trabajo a aquellos que más lo necesitan.

Carrascosa ha detallado que la aplicación web atiende el sexo y la edad de cada persona, si es parado de larga duración o si tiene discapacidad, una serie de variables que acercan al usuario a un futuro puesto de trabajo. "Si hace 25 años el currículum o la carta de presentación se realizaban con papel y bolígrafo, actualmente la inteligencia artificial ha llegado para revolucionar la forma en que las personas buscan empleo".

Según la responsable sindical, las plataformas de empleo impulsadas por inteligencia artificial, como ChatGPT, utilizan algoritmos para emparejar a los solicitantes con las oportunidades que mejor se ajustan a sus habilidades y experiencias. "Estos sistemas analizan datos para identificar patrones y tendencias, lo que permite a las personas que buscan empleo encontrar distintas oportunidades con mayor rapidez y precisión".

La guía elaborada por el sindicato —de fácil uso y comprensión también para aquellos menos familiarizados con las nuevas tecnologías— ofrece herramientas de inteligencia artificial que ayudan a optimizar el currículum y el perfil profesional, a preparar una entrevista de trabajo, a acceder a recomendaciones de empresas; o a localizar ofertas de empleo al instante. Además, "se complementa con un decálogo para una buena búsqueda de empleo con recomendaciones y orientación".

Desde UGT han explicado que los trabajadores, especialmente los más jóvenes, "están acelerando el uso de la inteligencia artificial para la búsqueda de trabajo".

Invertir en orientación laboral

Además, Carrascosa ha reclamado más recursos para la orientación laboral. "Están muy bien los incentivos y bonificaciones a la contratación, pero solo serán efectivos si ofrecemos un buen punto de partida para la inserción laboral", ha subrayado. Según su análisis, "se necesitan unos servicios de orientación laboral fuertes".

UGT confía en que 2026 sea el año de inauguración del Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de Castilla-La Mancha. "Allí donde hay orientación laboral las políticas activas de empleo son más eficaces y efectivas".

Para Carrascosa, la orientación cobra especial importancia en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha. Según las últimas estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativas al tercer trimestre de 2025, el 45,4 % de los parados de la región lo son de larga duración; esto es, llevan más de un año buscando trabajo, un porcentaje que nos pone a la comunidad en el primer puesto del ranking nacional y muy encima de la media del país (que es del 34,4 %).