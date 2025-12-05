El PSOE de Castilla-La Mancha confía en que Ferraz no pagó la defensa de Ábalos: "Sería extraordinariamente grave"

Los socialistas de Castilla-La Mancha han mostrado su "deseo" de que la información que ha desvelado EL ESPAÑOL sobre el pago de la defensa de José Luis Ábalos por parte del PSOE hasta el pasado mes de octubre "no sea verdad". En cualquier caso, la presidenta de la Ejecutiva provincial de Toledo, Tita García Élez, se ha referido al caso destapado como un supuesto que devendría en un "hecho extraordinariamente grave".

El PSOE regional se aferra a las comunicaciones que les han trasladado desde Ferraz y que aseguran que el partido no costeó la defensa del exministro de Fomento hasta una fecha tan próxima en el tiempo. Incluso, "lo ha desmentido el propio abogado", ha añadido Élez. "Queremos confiar en que sea así".

La representante de la federación castellanomanchega ha optado por no adentrarse en "especulaciones" y ha evitado la valoración de cualquier hipótesis respecto a la causa judicial que rodea al antiguo secretario de Organización del partido. Sin embargo, ha abierto la puerta a "tomar medidas y decisiones" si se confirma que la relación entre el investigado y su formación forma parte de un pacto para proteger a Pedro Sánchez.

Ante ese hipotético escenario, los socialistas de la región elevarían el tono y replicarían el comportamiento crítico que han mostrado con la cascada de supuestos hechos de corrupción que han florecido en los entornos de Ferraz y Moncloa, una oscura realidad de la que "el PSOE de Castilla-La Mancha es ajeno", ha remarcado Élez.

Al respecto, y preguntada por la evolución que puedan seguir los casos abiertos, la responsable de la federación que encabeza Emiliano García-Page ha asegurado desconocer "cuál va a ser el nuevo fascículo".

"Contundentes" contra el machismo

Respecto a la gestión interna y las denuncias contra la supuesta actitud machista de Paco Salazar, antiguo colaborador del presidente del Gobierno tanto en el Ejecutivo como en el partido, Élez ha exigido "ser contundentes", un comportamiento que restauraría a las presuntas víctimas y evitaría contradicciones en el mensaje de la formación socialista.

"Hay que hacer sentir que el PSOE no es un partido donde hay feministas, sino que es un partido feminista", ha aseverado. También en este ámbito, la exalcaldesa de Talavera de la Reina ha ensalzado "el modelo de Page" en materia de igualdad.

En la misma línea, ha advertido del intento de “dar lecciones” por parte del PP de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha celebrado el "coraje" en favor de la mujer que ha distinguido a los socialistas de la región, una apuesta que, además, "no va en contra de nadie".