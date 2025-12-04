Castilla-La Mancha consigue que sus 26 zonas despobladas ganen 4.672 vecinos: “Es la envidia de Europa”

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha presidido el Consejo Regional Desarrollo Rural y Despoblación, en el Palacio de Fuensalida. En la imagen, el vicepresidente atiende a los medios tras la reunión. JCCM

La estrategia contra la despoblación que el Gobierno de Castilla-La Mancha aplica desde 2021 en 26 zonas de la región empieza a mostrar resultados tangibles. Según los datos presentados este jueves, la población en estas áreas ha aumentado en 4.672 personas, con un saldo migratorio positivo de 15.423 habitantes, lo que significa que una de cada cuatro personas que llega a la comunidad se instala en zonas rurales en riesgo demográfico.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, durante la reunión del Consejo Regional de Desarrollo Rural y Despoblación, celebrada en Toledo.

La sesión ha marcado el cierre del proceso de revisión intermedia de la Estrategia contra la Despoblación 2021-2031, un análisis que confirma que los objetivos se están cumpliendo.

Martínez Guijarro ha recordado que, en su inicio, la estrategia contemplaba 210 actuaciones, de las cuales 201 (el 96 %) ya están ejecutándose. La ejecución media supera el 52 %, un nivel que se ha mantenido estable durante todo el año.

Actuaciones en marcha

En cuanto a inversión, el Gobierno autonómico ha destinado 1.854 millones de euros entre 2022 y 2024, un 140 % más de lo previsto inicialmente (1.319 millones).

Esto supone 535 millones adicionales, lo que equivale, según el vicepresidente, a 5 millones de euros diarios dedicados a garantizar servicios públicos, impulsar el emprendimiento y sostener la vida en las zonas rurales.

Modificaciones

El Consejo Regional ha acordado proponer 50 modificaciones para reorientar o refundir algunas actuaciones, además de incorporar 13 nuevas medidas no previstas inicialmente. Entre ellas destacan la creación de un bono de transporte rural, complementario al transporte sensible a la demanda o nuevas ayudas para autónomos mediante tarifa plana adaptada al medio rural.

Otras medidas son el impulso a comunidades energéticas rurales o un programa de vivienda rural con colaboración entre Junta y ayuntamientos para resolver problemas urbanísticos.

Referente en Europa

Con estos cambios, la estrategia pasará de 210 a 216 medidas, lo que supondrá un incremento presupuestario de 25 millones de euros, elevando la dotación total prevista de 3.322 a 3.347 millones de euros.

El presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, ha valorado muy positivamente los resultados del análisis intermedio y de la ley autonómica que sustenta la estrategia. Según ha destacado, Castilla-La Mancha cuenta con un modelo que "es la envidia de Europa y del resto de comunidades autónomas".