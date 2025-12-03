Page advierte a Sánchez de que si sigue "arrodillado ante Puigdemont" el PSOE se llevará un "disgusto" electoral

Emiliano García-Page ha elevado este miércoles el tono contra la deriva del Gobierno central un día después de que Pedro Sánchez reconociese "incumplimientos y retrasos" en los compromisos con Junts tratando de recuperar a la desesperada el apoyo del partido independentista. El presidente de Castilla-La Mancha ha avisado de que el PSOE puede "llevarse un disgusto muy considerable" si ofrece a los ciudadanos la continuidad de una relación con el independentismo basada en "arrodillarse".

Antes del acto institucional por la Constitución en las Cortes de Castilla-La Mancha, Page ha explicado a preguntas de los periodistas que "Puigdemont y los suyos no han respetado al Gobierno cuando les hablamos de pie". "Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo", ha añadido.

Según el presidente autonómico, existe ya un amplio malestar social ante las cesiones realizadas: "Creo que está todo el mundo harto de la cesión y de los privilegios que se buscan desde el independentismo". "Cada vez es más gente la que pondera cuál es el coste que está teniendo aguantar a cualquier precio. Y sobre el precio final, hay que pagarlo", ha avisado.

Sobre la posibilidad de que esta dinámica condicione la legislatura, Page ha señalado que la clave es comprobar si el Ejecutivo puede cumplir con lo comprometido. "Hay muchas cosas que no se han cumplido y otras que literalmente se ha hecho lo contrario", ha lamentado. Pero ha subrayado que la decisión de anticipar elecciones "le corresponde al presidente del Gobierno".

"Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se ponga en el mercado el concepto de igualdad bajo ningún concepto, de ninguna de las maneras. La igualdad, y menos por un socialista, jamás se puede poner en el mercado de la transacción política", ha defendido después de que el Gobierno de Sánchez haya cedido a Cataluña la competencia de selección de los interventores municipales.

Page ha insistido en que reeditar este escenario de cara a unos comicios sería un error estratégico profundo para el PSOE: “"Si lo que el PSOE se quiere plantear de cara a unas futuras elecciones es ofrecer lo mismo, podemos llevarnos un disgusto muy considerable si vamos con la oferta presumiendo de habernos arrodillado ante Puigdemont".

El presidente castellanomanchego también ha valorado la crisis abierta por los casos de presunta corrupción y consumo de prostitución que afectan al entorno más próximo de Pedro Sánchez. "Este grupo de primarios nos está haciendo un boquete muy considerable a todos los socialistas", ha lamentado.

Page se ha referido así a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, a quienes ha definido también como "primarios en su comportamiento". "Nos hace sentir vergüenza", ha admitido.

Además, ha expresado preocupación por el impacto que todo ello puede tener en el electorado progresista, especialmente en el feminista: "Me duele pensar que sinceramente piensen que la mayoría somos así. Son un pequeño grupo de primarios que nos está haciendo un boquete considerable".

Sobre la afirmación de Sánchez, quien este martes durante una entrevista dijo que algunos de los implicados eran "grandes desconocidos" para él en lo personal, Page ha evitado confrontar directamente, pero ha reflexionado: "Distinguir lo personal y lo político a veces es muy complicado en la vida pública".