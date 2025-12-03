Núñez acusa a Page de haber "abandonado por completo" los problemas de la región: "Solo piensa en el PSOE"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha arremetido este miércoles contra Emiliano García-Page y ha asegurado que el jefe del Ejecutivo autonómico "solo piensa en lo que pueda sucederle al PSOE".

Las palabras de Núñez han llegado por nota de prensa apenas unos minutos después de que Page haya advertido de que el PSOE puede "llevarse un disgusto muy considerable" en las próximas elecciones si continúa "arrodillado ante Puigdemont".

Page ha elevado el tono antes del acto institucional por la Constitución celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha. Una conmemoración a la que Núñez no ha asistido porque, a la misma hora, ha acompañado en Toledo al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha participado en el congreso organizado por el sindicato policial SUP.

En su respuesta, Núñez ha señalado que "a Page le preocupa que al PSOE le vaya mal", mientras que a él le preocupa "lo que de verdad está pasando en España y en Castilla-La Mancha por culpa de las decisiones de Pedro Sánchez".

Ha insistido en que "Sánchez es una mala noticia para Castilla-La Mancha" y ha denunciado que las concesiones del Gobierno central generan "desigualdad territorial".

Protestar "solo de palabra"

También ha acusado a Page de "protestar solo de palabra" mientras sostiene al presidente del Gobierno "con el apoyo de sus diputados". "Mientras Page siga arrodillado a Sánchez y siga dándole sus votos en Madrid, es tan culpable como Sánchez de los males que afectan hoy al país", ha afirmado.

El líder del PP de Castilla-La Mancha ha criticado además que Page haya "abandonado por completo" los problemas de la región, especialmente los de la sanidad pública, donde ha denunciado listas de espera elevadas.

Ha recordado igualmente que Castilla-La Mancha figura entre las comunidades con mayor riesgo de pobreza y exclusión social y ha acusado al presidente autonómico de haber "dado la espalda a la política social".

"Castilla-La Mancha merece un presidente que piense en su tierra, no en su partido", ha concluido.