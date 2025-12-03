Feijóo recrimina el último guiño de Sánchez a Junts para recomponer la legislatura: "Está perdiendo la dignidad"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado la actitud de Pedro Sánchez respecto a Junts, la formación que facilitó su investidura en el otoño de 2023, pero que ha dificultado la acción ejecutiva hasta el punto de abocar a la legislatura a un escenario de parálisis. Los cambios de parecer del presidente de Gobierno con el partido de Carles Puigdemont confirman, según el líder de la oposición, que "está perdiendo la dignidad".

En las últimas horas, Sánchez ha reconocido "incumplimientos" con Junts, un mensaje con el que trata de recomponer la maltrecha relación con los independentistas catalanes. El PP ha clamado por esta declaración y le ha acusado de "arrodillarse" a los deseos de Puigdemont.

El líder del principal partido de la oposición se ha referido a los casos de presunta corrupción en el entorno de Sánchez y a la difícil aritmética del Congreso de los Diputados como los dos elementos que imposibilitan la continuidad del Gobierno. Feijóo ha subrayado que el jefe del Ejecutivo se encuentra "sin credibilidad ante los ciudadanos y sin control parlamentario".

Desde el PP han insistido en su petición de adelanto electoral, un ruego que trasladan a Sánchez, tenedor de la prerrogativa. Feijóo no contempla aún la posibilidad de una moción de censura instrumental para derrocar al actual Ejecutivo, una vía que también podría acercar una cita con las urnas.

Al respecto, Feijóo ha recordado que la moción de censura es un asunto presente en la agenda pública "desde hace un año" y ha considerado que, "sabiendo todo lo que ya sabemos ahora", ha sido "un acierto" el no presentarla. El presidente del PP ha deslizado con este comentario las dificultades de su grupo parlamentario para articular una mayoría alternativa en la Cámara Baja y el consiguiente desgaste que entrañaría fracasar en el intento.

"Lo que pedimos es, exclusivamente, que se pueda votar en nuestro país”, ha reiterado el gallego, quien ha afeado que "la política española haya perdido la credibilidad del conjunto de los ciudadanos de nuestro país" por los escándalos que cercan tanto al Gobierno como al PSOE.

