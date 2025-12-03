Santiago Abascal en Jerez de los Caballeros (Badajoz). Foto: Vox.

Región

Abascal critica la sintonía de Feijóo y Page: "Que demuestren en una moción de censura que no estafan a los españoles"

El líder de Vox cree que el 'popular' tiene "en su mano" iniciar el procedimiento y recuerda a Page que sus diputados en el Congreso pueden apoyarlo.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por manifestarse contra "la mafia del PSOE" y tres días después mostrar sintonía con el líder socialista en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Así ha reaccionado Abascal a las declaraciones de Feijóo en el XIII Congreso Nacional que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) celebra estos días en Toledo, donde el 'popular' ha abogado por "no criticar a quien mantiene cierta coherencia dentro de un partido absolutamente incoherente", en referencia a Page.

Por ello, el líder de Vox ha pedido a Feijóo y a Page que "demuestren en una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no estafan a los españoles".

Alberto Núñez Feijóo flanqueado por el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez y por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

"Este encuentro tras la protesta del domingo es una absoluta contradicción, aunque una buena oportunidad para demostrar que ninguno de los dos está estafando a los españoles", ha expresado.

Desde Jerez de los Caballeros (Badajoz), Abascal ha recordado a Feijóo que está "en su mano" iniciar una moción de censura contra Sánchez. Y ha instado a Page a pedir a los diputados castellanomanchegos que apoyen esta hipotética moción, "para que los españoles puedan ir a elecciones".

"Chantaje" de Junts

Por otro lado, se ha referido a la relación de Junts con el Gobierno y ha tachado a la formación separatista de "chantajistas y extorsionadores".

"Buscan obtener algo para ellos a costa del resto de españoles. Hacen que han roto, pero únicamente están elevando el precio, están encantados con un presidente débil, siniestro y sin escrúpulos en Moncloa", ha indicado Abascal.