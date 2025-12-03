Abascal critica la sintonía de Feijóo y Page: "Que demuestren en una moción de censura que no estafan a los españoles"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por manifestarse contra "la mafia del PSOE" y tres días después mostrar sintonía con el líder socialista en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Así ha reaccionado Abascal a las declaraciones de Feijóo en el XIII Congreso Nacional que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) celebra estos días en Toledo, donde el 'popular' ha abogado por "no criticar a quien mantiene cierta coherencia dentro de un partido absolutamente incoherente", en referencia a Page.

Por ello, el líder de Vox ha pedido a Feijóo y a Page que "demuestren en una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no estafan a los españoles".

"Este encuentro tras la protesta del domingo es una absoluta contradicción, aunque una buena oportunidad para demostrar que ninguno de los dos está estafando a los españoles", ha expresado.

Desde Jerez de los Caballeros (Badajoz), Abascal ha recordado a Feijóo que está "en su mano" iniciar una moción de censura contra Sánchez. Y ha instado a Page a pedir a los diputados castellanomanchegos que apoyen esta hipotética moción, "para que los españoles puedan ir a elecciones".

"Chantaje" de Junts

Por otro lado, se ha referido a la relación de Junts con el Gobierno y ha tachado a la formación separatista de "chantajistas y extorsionadores".

"Buscan obtener algo para ellos a costa del resto de españoles. Hacen que han roto, pero únicamente están elevando el precio, están encantados con un presidente débil, siniestro y sin escrúpulos en Moncloa", ha indicado Abascal.