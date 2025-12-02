Villanueva de los Infantes estrenará hospedería en 2027: un convento con cinco siglos tendrá 36 habitaciones dobles

La Junta de Comunidades invertirá 6,6 millones de euros en la construcción del hotel del Convento de Santo Domingo, un alojamiento situado en la localidad de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) que se incorporará a la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.

La obra comenzará en febrero de 2026 y tiene un plazo previsto de ejecución de 14 meses. El proyecto, iniciado hace seis años, se culminará en la primavera de 2027. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha felicitado por las posibilidades que desencadena un proyecto emplazado en el Campo de Montiel, "una de las comarcas de referencia turística" de la comunidad autónoma.

El Gobierno de Castilla-La Mancha recibió en 2019 la cesión del inmueble por parte del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, propietario de este espacio desde el siglo XIX, cuando fue desamortizado. Los orígenes del convento se remontan a 1526, lo que lo convierte en un espacio monumental con casi cinco siglos de existencia.

La apuesta por el parador se inició con una previsión presupuestaria de 2,8 millones, una cantidad que se ha incrementado casi en 4 millones más. La firma del acta de replanteo y la concesión de la licencia de obra, dos trámites que se materializarán en febrero, descorcharán la última etapa de un largo proceso jalonado de dificultades.

La Administración autonómica adquirió la parcela colindante en 2021, un terreno que destinará al futuro aparcamiento del hotel. Además, el pasado año financió actuaciones de emergencia "para garantizar el buen estado del inmueble" por valor de 420.000 euros. Entretanto, falleció el arquitecto del proyecto.

Pese a las contrariedades sufridas, "en ningún momento hemos decaído en su impulso y en el empeño de recuperar nuestro patrimonio para ponerlo a disposición de los visitantes", ha contado la representante del Gobierno regional.

Franco ha establecido una analogía entre las complicaciones encontradas en el Convento de Santo Domingo con los obstáculos que definieron la rehabilitación de la mezquita de Tornerías, en Toledo. Al respecto, la titular de Economía ha remarcado "el empeño y el compromiso" que ha guiado al Gobierno regional en ambos enclaves.

Plazas para los huéspedes

El proyecto para la nueva hospedería de Villanueva de los Infantes contempla 36 habitaciones dobles y un amplio espacio para eventos con capacidad para 350 personas. Además, se levantará un restaurante en el antiguo refectorio y habrá un aparcamiento en la finca adyacente que la Junta compró hace cuatro años.

El próximo año, el Ejecutivo autonómico destinará 11 millones a la Red de Hospederías. Más allá del hotel pendiente de inaugurar, se prevén inversiones en la Real Fábrica de Bronce de Riópar (Albacete), el Palacio Ducal de Pastrana (Guadalajara), la Casa de los Frailes de Herencia (Ciudad Real), y la Casa Aguado de Elche de la Sierra (Albacete).