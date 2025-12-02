Castilla-La Mancha detecta la presencia de bacterias en una marca de agua mineral: piden que no se consuma

Imagen de una botella de agua Fuente Madre ofrecida por al Aesan en su alerta.

La Dirección General de Salud Pública ha notificado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de la bacteria Pseudomonas Aeruginosa en agua embotellada de la marca Fuente Madre, por lo que piden que no sea consumida.

Según la información hecha pública por el Gobierno de Castilla-La Mancha, la distribución inicial del agua afectada, con fecha de caducidad 31/12/2027, ha correspondido a Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, si bien "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas".

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del mismo sistema con el objeto de que "se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización".

⚠️ Alerta por presencia de Pseudomonas aeruginosa en agua mineral natural.

🚫 No consumir

De esta manera, las autoridades castellanomanchegas recomiendan a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, tanto en envases de 1,5 litros como de 5 y 8 litros, que se abstengan de consumirlos.

Alerta de la Aesan

Este aviso ya fue recogido por la Aesan el pasado 27 de octubre, día en el que esta agencia compartió la alerta a la población a través de sus canales oficiales.

Además de publicar las imágenes del producto afectado, la agencia informaba que la detección de las bacterias afectaba al lote 1 040725.

Fuente Madre es una marca de agua mineral cuyo manantial se encuentra en Los Montes de Toledo que se embotella en una planta situada en la localidad de Los Navalmorales.