Castilla-La Mancha lamenta que el riesgo de colapso energético aleje proyectos millonarios de inversión

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha planteado la aprobación de una moratoria de cinco años que permita a los operadores privados del sector energético "invertir en la mejora de la red de transporte", una necesidad que evidenció el apagón del pasado mes de abril. La normativa vigente reserva esta posibilidad a la estatal Red Eléctrica Española.

En la clausura de la segunda edición del foro de Club Conecta, Hernando ha advertido que el riesgo de colapso obstaculiza la atracción de inversión privada. El titular de Fomento ha lamentado la negativa con la que tiene que responder a los proyectos millonarios que se le ofrecen. "Un inversor viene a mi despacho porque quiere meter 3.000 millones en molinos, o una cooperativa quiere ampliar sus instalaciones, y les tengo que decir que ahora no se pueden pinchar a la red", ha contado.

Hernando ha explicado que el modelo que propone se asemeja al que rige para la conexión de pequeños viales entre una carretera y una instalación privada. Estos pasos de corta longitud son sufragados por empresas y particulares hasta que las asume la respectiva administración pública.

Además de señalar la escasa capacidad disponible en el sistema energético, el representante del Gobierno de Castilla-La Mancha ha citado otro "cuello de botella" que amenaza el crecimiento que ha caracterizado a la economía de la región en los últimos años. La "escasez de agua", con el consiguiente riesgo de desertificación, es el otro elemento discordante.

La concurrencia de ambas debilidades no opaca, según el diagnóstico de la Junta de Comunidades, el crecimiento de la región en sectores y actividades que desbordan sus industrias tradicionales. Hernando se ha felicitado por la llegada de centros de datos, el peso de la logística, el repunte de la inversión en los ámbitos de la defensa y aeroespacial, o la apuesta por el hidrógeno verde como fuente de energía.

Asimismo, ha recordado la intención de invertir 13.000 millones hasta 2030, un aporte acordado dentro de la mesa de diálogo social. La palanca pública facilita un mejor posicionamiento de la región frente a terceros. "Competimos contra gigantes como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía: tenemos que ser ágiles y eficientes".

De cara a la implantación de proyectos industriales, la Junta ha destacado la posibilidad que ofrece la región de instalarlos en terreno rústico. "Hacemos trajes a medida: primero, captamos la inversión y el proyecto; después nos adaptamos a la realidad".

El consejero ha convocado a las empresas de la región a ofrecer “continuidad” a la "identidad y raíz" de Castilla-La Mancha, un ejercicio que "no puede estar reñido con tener la sana ambición de avanzar en otros terrenos".

En cualquier caso, Hernando ha recordado que la comunidad autónoma lidera el índice de confianza empresarial y que las empresas "duplican" sus resultados respecto a 2015 en diferentes indicadores. Uno de los principales ejes de crecimiento ha estado más allá de las fronteras españolas. "Somos capaces de salir y expandirnos".

Para paliar la amenaza que se gesta en el mercado de la vivienda, Hernando ha vindicado la aprobación de 5.500 millones de euros de inversión privada en 140 comisiones de urbanismo, de los que 3.000 millones se han destinado a planes prioritarios ideados para zonas marcadas por el paro o la despoblación.

Elogio de la "transparencia"

La región "lleva una década con estrategia de paso cercano y mirada larga", ha incidido Hernando. Frente a los supuestos casos de corrupción que han surgido alrededor del PSOE, el consejero de Castilla-La Mancha se ha jactado de estar "en las antípodas de aquellos que están preocupados por quienes están en los barrotes".

La gestión de los socialistas en Castilla-La Mancha consiste en "hacerlo sin atajos, con transparencia y con bolsillos de cristal", ha contado Hernando. "Nosotros, ningún barrote y todos los brotes", ha concluido.