El próximo puente que se celebrará en Castilla-La Mancha será de tres días justo antes de la Navidad

Diciembre ya está aquí y, lejos del espíritu navideño, muchos ya están mirando el tercer y último gran puente de este 2025. El próximo lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, es festivo nacional y su disposición junto al fin de semana permitirá a los trabajadores disfrutar de tres días de descanso para desconectar antes de la llegada de la Navidad.

Este micropuente se vivirá de forma especial en ciudades como Toledo, Cuenca, Ciudad Real o Albacete que aprovecharán para reforzar sus agendas de ocio con mercadillos, belenes y actividades para toda la familia.

Las fiestas nacionales son siempre la excusa perfecta para organizar viajes o escapadas. En esa búsqueda de la tranquilidad, los entornos naturales de Guadalajara, Cuenca o la Serranía de Albacete disponen de alojamientos que harán conectar con sus paisajes otoñales.

El calendario laboral de este 2025 no ha sido especialmente favorable debido a la disposición de varios festivos importantes en fin de semana. Por ejemplo, el Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo), el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de la Constitución (6 de diciembre) caen en sábado, lo que impide formar puentes o prolongarlos.

Sin embargo, el 2026 se presenta especialmente generoso con hasta cinco puentes, uno de ellos de cinco días gracias a los 14 días festivos repartidos entre nacionales, autonómicos y locales. Además, las comunidades autónomas pueden ajustar ciertos días o trasladar festivos nacionales que coincidan en domingo.

En este sentido, los seleccionados por Castilla-La Mancha para el 2026 son el Lunes de Pascua (6 de abril) y el Corpus Christi (4 de junio), que sustituyen al Día de Castilla-La Mancha (31 de mayo) y al Día de la Constitución (6 de diciembre), que caerán en domingo.

Por su parte, las vacaciones del Día de Todos los Santos (1 de noviembre) se trasladarán al lunes 2 de noviembre. De esta forma, el listado completo de Castilla-La Mancha en 2026 es el siguiente:

Jueves 1 de enero : Año Nuevo (nacional).

: Año Nuevo (nacional). Martes 6 de enero : Epifanía del Señor / Reyes Magos (nacional).

: Epifanía del Señor / Reyes Magos (nacional). Jueves 2 de abril : Jueves Santo (nacional, excepto Cataluña y Comunidad Valenciana).

: Jueves Santo (nacional, excepto Cataluña y Comunidad Valenciana). Viernes 3 de abril : Viernes Santo (nacional).

: Viernes Santo (nacional). Lunes 6 de abril : Lunes de Pascua (autonómico).

: Lunes de Pascua (autonómico). Sábado 15 de agosto : Asunción de la Virgen (nacional).

: Asunción de la Virgen (nacional). Lunes 12 de octubre : Fiesta Nacional de España (nacional).

: Fiesta Nacional de España (nacional). Lunes 2 de noviembre : en sustitución del Día de Todos los Santos.

: en sustitución del Día de Todos los Santos. Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción (nacional).

: Inmaculada Concepción (nacional). Viernes 25 de diciembre: Navidad (nacional).

Más allá de estos, los ayuntamientos establecerán dos días festivos locales según sus tradiciones y celebraciones propias. Todo ello hará que el calendario laboral de 2026 cuente con grandes períodos de descanso en la región.