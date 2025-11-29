Rechazada la única enmienda de Vox al presupuesto de Castilla-La Mancha: 1.119 del PP y 7 del PSOE siguen vivas

Imagen de la reunión de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha.

La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado la única enmienda parcial que Vox ha presentado al proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, mientras que ha tomado en consideración 1.119 de las presentadas por el PP y 7 del PSOE.

La institución que preside Pablo Bellido ha informado que el rechazo a la propuesta de Vox se basa en que se trata de "una iniciativa de control o dirección política" que se refiere a "actuaciones cuyo coste no se cuantifica" y es "ajena al contenido de la Ley de Presupuestos".

Esta decisión se ha llevado a cabo en una reunión que se producía después de que el martes terminase el plazo para presentar las propuestas de mejora al proyecto de cuentas regionales.

En este encuentro, el PSOE ha visto como no se calificaba una de las 8 enmiendas que habían presentado, mientras que el PP, que había presentado 1.150, ha visto como 31 se han quedado en el camino por "diferentes inadaptaciones de forma".

Tramitación del Presupuesto

El proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 fue aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha a finales del mes de octubre y remitido al parlamento autonómico para su tramitación.

En las últimas dos semanas, la Comisión de Presupuestos ha acogido la visita de los diferentes consejeros que forman el Gobierno autonómico para desgranar las partidas que acogerán sus diferentes áreas.

Además, en el pleno de la pasada semana también se trataron las enmiendas a la totalidad presentadas por los dos grupos de la oposición, PP y Vox, que fueron rechazadas por la mayoría socialista.

Ahora, con la toma en consideración de las enmiendas parciales, la Comisión de Presupuestos tendrá que valorar cada una de las enmiendas vivas para que sean rechazadas o incorporadas al texto.

Un proceso que culminará con la remisión del proyecto definitivo al pleno de las Cortes para su aprobación final, un trámite que el Gobierno de Castilla-La Mancha prevé realizar a finales del mes diciembre para que el nuevo presupuesto pueda hacerse efectivo a partir del 1 de enero.