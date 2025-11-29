El PSOE reivindica Castilla-La Mancha como "isla" de estabilidad frente a los que "insultan y manipulan"

Emiliano García-Page junto al secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez y a la vicesecretaria regional, Cristina Maestre.

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha reivindicado la región como una “isla” de "estabilidad, consenso, certidumbre y de apuesta por los servicios públicos" gracias al Gobierno socialista, frente a los "insultos, la manipulación de videos y las mentiras" que a su juicio vierte el PP.

Maestre se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas durante la reunión en Toledo del Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha que ha presidido el secretario general y presidente autonómico, Emiliano García-Page, con más de 300 asistentes.

Maestre ha defendido el clima político que hay en Castilla-La Mancha no solo porque su partido goce de una mayoría de apoyo “abrumadora” en torno a la figura de Page, sino porque aquí “gobernamos en un clima propio de concertación, de cercanía y, ante todo, de cumplimiento con los compromisos de la sociedad".

"Hoy Castilla-La Mancha es una tierra en la que se construye en vez de destruir, y donde la política hace posible la realidad social de crecimiento que tiene la región, lejos de la “situación sumamente complicada de otros tiempos”, ha recordado, enfatizando el papel de un Gobierno regional que “cumple y tiene el termómetro puesto en la sociedad”.

En términos de servicios sociales, ha apuntado el incremento de las inversiones “en una sanidad más fuerte y en una educación muy potente" gracias a "una dotación presupuestaria para garantizar que, toda la ciudadanía, con independencia de donde viva, tenga acceso a todos los servicios”.

“Somos los socialistas quienes más defendemos los intereses y los derechos de Castilla-La Mancha y, además, gracias a la gestión seria, rigurosa y muy centrada en la tierra, tenemos unos estándares de crecimiento envidiables a nivel nacional”, ha subrayado en una nota de prensa difundida por el PSOE.

Maestre ha reconocido el "orgullo" que le produce saber que “vamos por el buen camino” y que así lo reconoce la gente y, por ello, ha destacado la campaña iniciada por los socialistas con motivo de los 10 años de Page como presidente, que va a recorrer todas las comarcas y provincias de la región.

Cristina Maestre este sábado en rueda de prensa.

Del mismo modo, ha destacado la presentación de unos presupuestos para el próximo año que siguen siendo “los más ambiciosos” de toda España y que se centran precisamente en las personas.

Críticas a la oposición

Un Gobierno del que ha recalcado que también escucha a la oposición, a pesar de que esta "no tenga proyecto político, ni idea, ni concepción de lo que necesita Castilla-La Mancha”.

Respecto al principal partido de la oposición, el PP, ha señalado que aspira a gobernar a todos los niveles pero a la vez se empeña en “hacer el ridículo en medios nacionales, con mensajes falsos o vídeos manipulados y diciendo auténticas barbaridades, incluso en contra de los propios intereses de Castilla-La Mancha”.

“Un PP, capitaneado por Paco Bulos, como aquí se le conoce y que lo único que hace es votar en contra de todo lo que interesa a Castilla-La Mancha”, en alusión al rechazo de los 'populares' en el Congreso de los Diputados a la senda de déficit planteada por el Gobierno central que implica “votar 'no' a más dinero para hacer posible grandes proyectos en la región, y que siempre pone los palos en las ruedas al crecimiento”.

Además, ha puntualizado que junto a Vox también ha votado en contra de las nuevas ayudas para los municipios afectados por la Dana del año pasado, entre ellos Letur y Mira. "Esto la gente de la región lo tiene que saber”, ha apostillado.

Intervención de Emiliano García-Page ante el Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha.

En este contexto, ha defendido “con humildad, pero también con determinación", que aquí "estamos haciendo lo que nos corresponde”, al margen del clima de polarización actual, y ha querido poner de manifiesto que "el PSOE de Castilla-La Mancha es ejemplo de honradez”.

“Nadie va a darnos lecciones”, ha continuado, y a “aquellos que mienten continuamente habría que preguntarles si en su partido están pasando kilometraje y por tantos casos sensibles en los que todavía el PP no ha dado explicaciones”, ha recordado.

A juicio de Maestre, “lo que tenemos que hacer la clase política en este país es lo que se está haciendo aquí, hacer un cordón sanitario a la corrupción, exhibir y defender honorabilidad y honradez”, y ante la llamada del PP a “congregar o inspirar” manifestaciones, ha señalado que los ‘populares’ deberían hacer “autoexamen” y espantarse por lo que otros compañeros de su propio partido están haciendo”, ha concluido.