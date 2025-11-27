Castilla-La Mancha sortea el fantasma de la burbuja: las hipotecas son 20.000 euros más baratas que en 2007

El importe medio de las hipotecas para vivienda concedidas en Castilla-La Mancha durante los ocho primeros meses del año es un 15,2 % inferior al registrado en 2007, cuando la cuantía de los créditos destinados a la compra de vivienda alcanzó su máximo en la comunidad autónoma. Hasta agosto, la financiación solicitada para adquirir un hogar ha promediado 111.993 euros, frente a los 132.046 euros que se otorgaron en la antesala del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

La evolución temporal de este indicador confirma la recuperación de los precios en el mercado residencial de la región durante la última década. No obstante, el endeudamiento creciente de las familias no alcanza el volumen previo a la gran recesión.

Hace algunas semanas, el Banco de España alertó del riesgo de una nueva burbuja por el aumento en la concesión de hipotecas de mayor riesgo. El supervisor instó a las entidades de crédito a extremar la prudencia en un contexto de encarecimiento del precio de la vivienda. Pese a la cautela recomendada, los datos de Castilla-La Mancha no anticipan aún un escenario alarmista.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

La hipoteca media en la región en 2025 es unos 20.000 euros más baja que en 2007. Sin embargo, una distancia similar separa el dato más reciente del registrado en 2020, el año de la pandemia, cuando el crédito promedio se situó en 89.401 euros. El último lustro, por tanto, se ha caracterizado por un intenso repunte.

La evolución del precio de la vivienda en la región durante el siglo XXI se ha definido por el espectacular despegue de la primera década, seguido de un periodo de crisis y depreciación de los activos que comenzó en 2008 y no tocó fondo hasta 2014. Hace diez años arrancó una fase de recuperación, tibia al inicio y enérgica en los ejercicios más recientes.

El desglose provincial evidencia la pujanza de los dos territorios más próximos a la Comunidad de Madrid. En Guadalajara, una hipoteca tipo alcanza ya los 141.271 euros; en Toledo, el préstamo promedio asciende a 112.129 euros. Comparadas con sus máximos anteriores —registrados en 2007 y 2006, respectivamente— estas cifras suponen descensos del 14,4 % y del 18,3 %.

Hasta agosto, la financiación media solicitada por los compradores de casas en la provincia de Albacete se ha situado en 109.842 euros. En Cuenca se han pedido 90.901 euros, por los 88.284 euros que han repartido los créditos aprobados en Ciudad Real.

El último dato mensual disponible, correspondiente a agosto, sitúa en 117.495 euros el importe medio de las hipotecas en Castilla-La Mancha. Solo Extremadura (90.388 euros) y Murcia (115.059 euros) registran cifras más asequibles para los prestatarios. En cambio, en la Comunidad de Madrid y en las Islas Baleares los préstamos prácticamente duplican el dato regional: en el territorio madrileño alcanzan los 276.159 euros y en la comunidad insular, 248.232 euros.

Tanto el dato regional como los relativos a las cinco provincias que integran la comunidad autónoma desvelan una tendencia de fondo alcista, aunque no se adentran en la realidad municipal de un territorio con casi un millar de localidades. La idiosincrasia que caracteriza el corredor del Henares, en Guadalajara, y la comarca de La Sagra, en Toledo, dispara el coste de la vivienda en ambos espacios. También cabe reseñar la brecha existente entre las respectivas capitales de provincia y los pequeños municipios de las zonas rurales.

Asimismo, otros factores en liza que explican el aumento en el precio de los hogares son el incremento de la población (con casi 90.000 vecinos más desde 2021) por la migración y, especialmente, la falta de oferta disponible: apenas se construye vivienda nueva. Entretanto, el mercado del alquiler se ha reducido a la mínima expresión, mientras que los pisos turísticos se adivinan como otro elemento distorsionador de la realidad inmobiliaria en ciudades patrimoniales como Toledo y Cuenca.

Menos personas hipotecadas

Entre enero y agosto, se han registrado 13.589 operaciones de compraventa de vivienda mediante hipoteca en Castilla-La Mancha. La cifra añade 3.000 traspasos al dato que arrojó el mismo periodo del año anterior. El incremento, expresado en términos relativos, llega al 28,3 %.

Si se toman como referencia los dos primeros cuatrimestres del año, el resultado parcial de 2025 se constituye como el más abundante desde 2010. La comparación entre el dato actual de hipotecas concedidas y los que dejaron los años de mayor efervescencia inmobiliaria aleja el fantasma de un mercado sobrecalentado: entre enero y agosto de 2007 se concedieron 45.599 préstamos en la región, casi tres veces más.