Castilla-La Mancha lamenta el veto a la senda del déficit: "No son decisiones neutras: afectan a muchas cosas"

Emiliano García-Page ha advertido de que el rechazo parlamentario a la senda del déficit es una decisión que "afecta a todos", incluida Castilla-La Mancha. La votación del pleno del Congreso de los Diputados ha truncado el considerado como paso previo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin cuentas públicas, "el perjuicio para la región rondaría los 200 millones de euros", ha estimado el presidente autonómico, una cantidad refrendada por el Gobierno de España.

Según Page, la negativa expresada por los representantes de PP, Vox, Junts y UPN dificultará la prestación de los servicios que asumen las comunidades autónomas. "Hay quien piensa que no pasa nada porque no se aprueben los presupuestos o que no pasa nada porque no se aprueben los techos de gasto", ha lamentado el jefe del Ejecutivo autonómico.

El nuevo revés que ha sufrido el Gobierno central en la Cámara Baja ha sido recibido con disgusto en el Palacio de Fuensalida. "No son decisiones neutras: afectan a muchas cosas y me preocupa", ha añadido Page.

Moncloa ha difundido una estimación del margen fiscal que perderán las comunidades autónomas, una cantidad que en el caso de Castilla-La Mancha alcanzará los 193,3 millones. El montante se desglosa a lo largo de los tres próximos años y prevé una reducción de 61,9 millones en 2026, de otros 64,4 millones en 2027 y de 67 millones adicionales en 2028.

Fuentes del Gobierno han recordado a Efe que la senda de estabilidad ofrecía un objetivo de déficit del -0,1 % a las comunidades autónomas para el próximo trienio, un escenario que no implicaba ningún ajuste para esos años. La pérdida de la décima obligará a las regiones al equilibrio presupuestario. En el caso de Castilla-La Mancha, la Consejería de Hacienda que encabeza Juan Alfonso Ruiz Molina había establecido como objetivo para el próximo año la consecución del déficit cero.

Pese a la derrota parlamentaria, el Gobierno central pretende reactivar la senda de déficit en próximas fechas. Según Europa Press, el Ministerio de Hacienda se aferra a la misma propuesta tumbada este jueves.

Además, el departamento que encabeza María Jesús Montero prevé iniciar la tramitación de los PGE correspondientes al ejercicio de 2026 en el primer trimestre del próximo año, con el objetivo de aprobar las cuentas públicas en primavera.

Mientras que el @PP_CLM enmiendan el presupuesto por valor de 5 veces más del dinero disponible, su partido a nivel nacional boicotea que tengamos más recursos para gastar: 800 millones de quita de la deuda y hoy otros 200 millones en margen presupuestario.



O mienten cuando… https://t.co/GoHA2PcTii — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) November 27, 2025

El número dos del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado socialista en la Cámara Baja por la circunscripción de Toledo, Sergio Gutiérrez, ha afeado el voto contrario del grupo popular en el Congreso. "Lo único que hacen es recortar en servicios cuando gobiernan e impidiendo más recursos cuando están en la oposición", ha criticado.

Gutiérrez ha afeado la actitud del principal partido de la oposición en Madrid y Toledo. "Boicotea que tengamos más recursos para gastar: 800 millones de quita de la deuda y hoy otros 200 millones en margen presupuestario", ha remarcado.