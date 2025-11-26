El PSOE de Castilla-La Mancha crítica que detrás de las enmiendas "fake" del PP hay recortes a educación y sanidad

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha criticado este miércoles que el Partido Popular haya registrado 1.150 enmiendas "fake" al proyecto de presupuestos regionales para 2026.

Asimismo, ha advertido de que "detrás hay, de nuevo, recortes a la educación, a la sanidad y a los servicios públicos".

Abengózar, que ha realizado estas declaraciones en Ciudad Real durante la entrega de los II Premios Empresariales de Economía Social de Castilla-La Mancha, ha ironizado sobre el elevado número de enmiendas y ha sugerido que podrían haber contado con ayuda de la inteligencia artificial.

"Podrían ser 2.000 y aun así el resultado sería el mismo: prometer y engañar a todos los colectivos", ha afirmado.

Promesas con recortes en lo público

La portavoz socialista ha subrayado que, aunque las enmiendas del PP aún no han pasado el trámite de calificación en la Mesa de las Cortes, se prevé que su contenido seguirá la misma línea que en años anteriores: promesas a los pueblos de la región acompañadas de recortes en lo público.

"Como ya hizo su presidente proponiendo fiestas patronales pagadas por la Junta, habrán prometido todo lo que hayan querido, pero detrás de esas enmiendas lo que hay son recortes", ha lamentado.

Abengózar ha recordado la gestión del PP entre 2011 y 2015 en Castilla-La Mancha, asegurando que dejaron los servicios públicos "totalmente destrozados", y ha señalado que actualmente, donde gobiernan junto a la extrema derecha, continúan aplicando recortes y limitando derechos.

Ocho enmiendas parciales

En contraste, el grupo socialista ha registrado ocho enmiendas parciales al proyecto de presupuestos para 2026, entre las que se incluye la ampliación en 1,2 millones del Plan Corresponsables y un incremento de partidas para el tercer sector y las organizaciones agrarias. Cuatro de estas enmiendas afectan al articulado y no al estado de gasto.

Sobre la posibilidad de aprobar enmiendas del PP, Abengózar ha señalado que el PSOE está abierto al consenso siempre que sea visible y beneficie al interés general, pero ha insistido en que la práctica habitual de los 'populares' demuestra que sus propuestas buscan "engañar y recortar".

En sus declaraciones, la portavoz ha concluido: "Estamos convencidísimos de que detrás de esas 1.150 enmiendas lo que hay son recortes a lo público, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. No lo decimos nosotros, lo dicen sus presupuestos y su forma de gestionar".