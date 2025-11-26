El PP presenta 1.150 enmiendas al presupuesto de Castilla-La Mancha: de la carrera sanitaria a las guarderías gratis

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha presentado 1.150 enmiendas parciales al proyecto de la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 que actualmente se está tramitando en sede parlamentaria.

Unas aportaciones que según ha apuntado en rueda de prensa su portavoz, Carolina Agudo, nacen con el propósito de combatir el "hachazo a los servicios públicos" que bajo su punto de vista recogen las cuentas.

De manera concreta, ha señalado que entre la batería de enmiendas se incluyen la recuperación de la carrera profesional sanitaria, un plan contra la pobreza, la gratuidad de la educación entre 0 y 3 años o una tarifa plana para autónomos.

Agudo ha señalado que estas propuestas no nacen de una manera "improvisada", sino que han sido consensuadas gracias a la escucha activa de su partido ante diferentes colectivos y municipios.

Precisamente, en este sentido ha afirmado que el PP ha detectado que los Presupuestos de 2026 dejan a "400 municipios de la región sin ningún tipo de inversión", una cifra que "aumenta a 800 en el ámbito sanitario".

"Son son cuentas, son cuentos", ha abundado Agudo, quien ha reconocido que la mayor parte de las enmiendas se centran en el ámbito sanitario como área que "más preocupa a los ciudadanos".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.