El aire ártico deja frío y hielo en Castilla-La Mancha este martes: un pueblo ha bajado a los -4,5 ºC

La entrada de una masa de aire ártico de componente norte se está dejando notar a primera hora de este miércoles en Castilla-La Mancha y ha desplomado los termómetros a lo largo y ancho de la región hasta los -4,5 ºC.

Este registro, el más bajo de toda la comunidad autónoma, ha sido recopilado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Mira (Cuenca) a las 5:00 horas de la madrugada. Por detrás, Sigüenza (Guadalajara) ha llegado a los -3,3 ºC a las 4:10 horas.

En Toledo, a las 6:30 horas había -2,7 ºC en el municipio de Tembleque, mientras que en Nerpio (Albacete) se han llegado a los -2,6 ºC a las 7:00 horas.

La quinta temperatura más baja de la mañana se ha producido en Abia de la Obispalía (Cuenca) a las 5:40 horas, cuando el mercurio ha bajado hasta los -2,5 ºC.

Previsión para el miércoles

De cara a este miércoles, la Aemet prevé cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas en el Sistema Central e Ibérico y tercio este en la primera parte del día, y poco nubosos o despejados en el resto.

También habrá brumas y alguna niebla matinal dispersa en zonas altas de Guadalajara y la comarca de La Mancha.

La agencia no descarta alguna precipitación débil dispersa por la mañana y primeras horas de la tarde en la montaña de Guadalajara. La cota de nieve se situará en torno a 800 y 1000 metros en la mitad oriental.

Respecto a las temperaturas, experimentarán un ligero descenso y se producirán heladas débiles generalizadas en el cuadrante nororiental y dispersas en el resto. Habrá viento flojo de norte y noroeste, que en las provincias orientales será moderado por la tarde e irá acompañado de rachas fuertes durante la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 11 grados en Albacete, entre los 4 y los 11 en Ciudad Real, entre 2 y 9 grados en Cuenca, entre 0 y 10 grados en Guadalajara y entre 2 y 12 grados en Toledo.