Las diez cifras de la violencia contra la mujer en Castilla-La Mancha: 60 asesinadas, 5.700 vigiladas y más violaciones

1. La violencia de género, una lacra que se ha llevado 60 vidas en el siglo XXI.

Desde 2003, han sido asesinadas por violencia de género 60 mujeres en Castilla-La Mancha. La estadística anual señala a 2022 como el peor ejercicio, con siete víctimas mortales. Además, en 2017 fallecieron seis mujeres a manos de hombres, mientras que en 2007 fueron cinco. En el año en curso se ha lamentado un fallecimiento por esta causa en la comunidad autónoma.

2. Más delitos contra la integridad sexual.

El Ministerio del Interior ha contabilizado 661 delitos contra la libertad sexual en la región en 2024. Este capítulo incluye tanto los casos de agresión sexual con penetración como el resto de delitos contra la libertad sexual. Expresado en términos relativos, el aumento supone un 1,8 % más respecto al acumulado de 2023. Sin embargo, los datos correspondientes a los dos primeros trimestres de 2025 muestran una tendencia preocupante: entre enero y junio se han registrado 353 infracciones frente a las 301 que se acumularon en el mismo periodo de 2024, un 17,3 % más.

3. Las violaciones se disparan; hay unas 70 anuales.

El análisis desagregado de la evolución del tipo más doloso de agresión sexual, el que implica penetración, evidencia un alarmante incremento: en el primer trimestre de 2025 se han registrado más ataques consumados que en todo 2017.

Además, desde 2016 se han constatado unas 70 violaciones anuales de media, aunque en los años más recientes ha habido datos peores que en los más alejados en el tiempo.

4. Unos cuatro condenados al día por violencia de género.

Los juzgados de Castilla-La Mancha han condenado a 1.503 hombres por violencia de género en 2024, lo que supone unas cuatro sentencias de culpabilidad al día. Desde 2015, han sido 12.065 las personas de la región señaladas como culpables por la justicia.

5. Casi 5.700 mujeres protegidas por el sistema VioGén.

Hasta enero de 2025, el Ministerio del Interior ha contabilizado 5.629 casos activos por violencia de género en Castilla-La Mancha. La distribución de mujeres protegidas por el sistema VioGén en las provincias de la región sitúa a Toledo como la más afectada, con 2.239 casos. La provincia de Ciudad Real aporta 1.103 casos; Albacete, otros 1.000; Guadalajara suma 714 expedientes y Cuenca, 573 seguimientos.

6. Más de un millar de órdenes de alejamiento al año.

Las instancias judiciales han activado 1.865 órdenes de protección en Castilla-La Mancha en 2024, de las que se han adoptado 1.274 medidas que incluyen, principalmente, medidas de alejamiento.

7. Violencia física y sexual en pareja, un drama para una de cada diez mujeres.

El 11,2 % de las mujeres de Castilla-La Mancha ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja a lo largo de su vida, según los datos de la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer correspondientes, publicada en 2019. La cifra, por tanto, cuestiona la idea de seguridad en el marco de una relación.

Las diferentes formas de violencia, física, sexual, emocional, de control, económica o por miedo, en el ámbito de la pareja han sido detectadas por el 30 % de las mujeres de Castilla-La Mancha en algún momento de su vida. El 11,9 % de la población femenina de la región ha percibido estas amenazas en los últimos doce meses.

8. Una de cada tres mujeres, acosadas

El 30,3 % de las mujeres de Castilla-La Mancha ha sufrido, al menos, un caso de acoso sexual a lo largo de su vida. Por tanto, un tercio de la población femenina de la región se ha encontrado expuesta a hechos como la agresión sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo o los delitos relativos a la prostitución, la explotación sexual o la corrupción de menores. En el último año, el 9,2 % de las mujeres han advertido estas situaciones.

9. Ataques fuera de la pareja; otro machismo dañino.

Un 6,4 % de las mujeres de Castilla-La Mancha aseguran haber sufrido algún episodio de violencia sexual fuera de la pareja. En este capítulo se incluyen los asaltos por parte de desconocidos, aunque también se producen entre círculos de allegados o incluso familiares.

10. El maltrato emocional se ceba con una de cada cuatro mujeres.

El 20,2 % de las mujeres de la comunidad autónoma han sufrido violencia psicológica emocional. Cuando se pregunta por la violencia psicológica de control, el porcentaje se ha elevado hasta el 24,6 % de la población femenina de la región. Este tipo de hechos incluyen el aislamiento, la humillación, los gritos, los insultos o cualquier otro acto de menoscabo contra la persona por el hecho de ser mujer.