Dos bodegas de Castilla-La Mancha "ponen una pica en flandes" al colgarse dos Medallas de Oro en la WBWE

Bodegas San Dionisio, De Fuente Álamo (Albacete), Y Bodega Latúe-San Isidro, De Villanueva De Alcardete (Toledo) Se Cuelgan Dos Medellas De Oro En La World Bulk Winw Exhibiton.

Castilla-La Mancha ha vuelto a destacar en el escenario internacional del vino a granel. Bodegas San Dionisio, de Fuente Álamo (Albacete), y Bodega Latúe-San Isidro, de Villanueva de Alcardete (Toledo), se han alzado con sendas Medallas de Oro en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) de Ámsterdam, un reconocimiento que les permite, en palabras del sector, "poner una pica en Flandes" en la edición de este año.

La entrega de premios tuvo lugar este martes en el recinto RAI de la capital neerlandesa, tras la evaluación de un panel internacional de expertos, compradores y medios especializados.

La rigurosa cata ha reconocido la calidad de decenas de vinos y espirituosos de todo el mundo, destacando la presencia de elaboraciones castellanomanchegas entre las mejores del certamen.

Las Medallas de Oro Grand 2025 recayeron este año en CVG (Cabernet Franc Premium y Gros Manseng Premium); CW Wines PTY LTD con su Reserva Shiraz Valle de Barossa 2024; y Mamerto de la Vara S.L. con Amber Mistela.

Galardones

Junto a ellas, otras bodegas premiadas en la categoría de Oro proceden de Italia, Francia, Georgia, Nueva Zelanda o Chile, además de las dos premiadas de Castilla-La Mancha.

En la categoría de Plata, el reconocimiento fue para bodegas procedentes de Italia, Rumanía, Líbano, Argentina o Nueva Zelanda, consolidando el carácter global del certamen.

Excelente reflejo comercial

La WBWE, en su decimoséptima edición, ha contado con una presencia especialmente destacada de Castilla-La Mancha. Según ha señalado la CEO de Pomona Keepers, Otilia Romero de Condés, el 60% de las 36 bodegas españolas presentes en la feria proceden de la región, reflejo del excelente momento comercial que atraviesa su sector vitivinícola.

A Ámsterdam han acudido representantes de numerosas denominaciones de origen, entre ellas Almansa, La Mancha, Manchuela, Méntrida, Mondéjar, Ribera del Júcar, Uclés y Valdepeñas. También han participado indicaciones geográficas protegidas como Castilla, Gálvez, Pozohondo o Sierra de Alcaraz, además de reconocidos pagos como Los Cerrillos, Casa del Blanco, Dominio de Valdepusa, Dehesa de Carrizal o Guijoso.

Liderazgo en el vino a granel

El encuentro confirma además el liderazgo mundial de España en exportación de vino a granel. En el primer semestre de 2025, el país exportó 6 millones de hectolitros, valorados en 302 millones de euros, casi el 40% del total mundial.

Los precios crecieron un 12 % respecto a 2024, tras una vendimia internacional más reducida, y el sector español reforzó un modelo basado en competitividad, sostenibilidad y calidad.

Mientras tanto, mercados como Nueva Zelanda o Italia compiten por la segunda posición mundial en valor, y Australia ha experimentado un repunte del 15% en sus exportaciones a Estados Unidos.

Una feria en plena transformación

La WBWE ha reunido este año a 245 expositores de 25 países, consolidándose como el mayor encuentro mundial del vino y los espirituosos a granel.

La edición 2025 ha centrado su atención en tendencias como la sostenibilidad, la eficiencia logística, los envases ecológicos —incluido el auge del bag-in-box reciclable y los kegs de acero inoxidable— y el crecimiento del mercado low & no alcohol.

Tecnología utilizada

En este último ámbito ha destacado la empresa BevZero, líder mundial en técnicas de desalcoholización desde su sede en Villatobas (Toledo). Su directora, Silvia Cedeño, ha explicado que la compañía cerrará el año con casi 8 millones de litros desalcoholizados, frente al medio millón registrado en 2015.

Cedeño ha subrayado que la tecnología utilizada permite eliminar el etanol a bajas temperaturas, preservando la estructura y calidad del vino.