Ruiz Molina gestionará 341 M para impulsar la digitalización y reforzar la protección civil en Castilla-La Mancha

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha contará con un presupuesto de 341,4 millones de euros en 2026 -38 millones más que este año- para impulsar la digitalización en la región y reforzar la respuesta en el campo de la protección civil ante futuras emergencias.

Así lo ha desgranado el propio consejero durante su intervención en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales en la que ha estado acompañado por la secretaria general, Macarena Sáiz y el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.

En la que ha sido la comparecencia que ha cerrado las intervenciones de los miembros del Gobierno, Ruiz Molina ha señalado que en las cuentas del próximo año, su Consejería tendrá dos áreas "prioritarias".

En primer lugar, el consejero se ha referido al ámbito de la Protección Ciudadana. En este punto, ha señalado que "continuará la renovación profunda” de los servicios que se prestan en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, cumpliendo con el compromiso del Gobierno regional para que este sistema “siga estando a la altura de las circunstancias” ante futuras situaciones de “emergencias extraordinarias”, que cada vez son “más intensas y graves”.

Para ello, ha explicado que las cuentas reflejan un incremento del presupuesto de Protección Ciudadana en un 74,5 %, siendo el área que más crece, hasta alcanzar los 26,5 millones, y que va a permitir seguir financiando, entre otras, dos obras fundamentales en el ámbito de las emergencias por un importe de 16,2 millones de euros: la terminación de las obras de construcción del nuevo edificio para el Servicio de Emergencias 112 Castilla-La Mancha y el inicio de la construcción de la nueva Escuela de Protección Ciudadana.

En este apartado también se recoge la adquisición de nuevos equipamientos para las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, seguir con las ayudas a los ayuntamientos para la elaboración de sus planes municipales y la mejora de la oferta formativa de la Escuela de Protección Ciudadana para los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en Castilla-La Mancha.

Transformación digital

El segundo eje estratégico del presupuesto al que ha hecho referencia el consejero tiene que ver con la transformación digital, a través de la Agencia de Transformación Digital, que para 2026 va a contar con 191 millones, 15,5 más que en 2025. Este incremento posibilitará seguir desplegando la Estrategia Digital de Castilla-La Mancha y avanzar en la digitalización plena de la Administración, para acercar los servicios públicos que se prestan de manera personalizada a toda la ciudadanía, independientemente de donde residan y promover el “uso seguro de la tecnología, invirtiendo en ciberseguridad".

Además, y como prioridad para este ejercicio, Ruiz Molina ha señalado que se va a seguir “facilitando la labor de los profesionales sanitarios y mejorar la atención que se presta a la ciudadanía” a través de la inversión en salud digital. Un área a la que, como ha explicado, se va a destinar aproximadamente el 50 por ciento del presupuesto de la Agencia, un total de 80 millones, con el objetivo de optimizar al máximo la implantación de las nuevas tecnologías en la salud, para que “contribuya a dotar a la región de un sistema sanitario público cada vez más innovador, accesible, predictivo y eficiente”.

Un presupuesto para 2026 en materia de salud digital, que va a reforzar la “capacidad resolutiva de nuestro sistema sanitario”, que ya cuenta con un nivel de madurez tecnológica muy alto. Y ha señalado que “son objetivos muy ambiciosos” que, según ha indicado el consejero, “se van a poder alcanzar porque disponemos de recursos financieros para ello”, y más importante, “disponemos de un equipo de recursos humanos perfectamente preparado para llevarlos a cabo”.

Durante su intervención, Ruiz Molina ha recordado que el proyecto de presupuestos para 2026 se ha elaborado con la “máxima prudencia y rigor”, en un escenario de “normalidad y estabilidad política e institucional”, facilitando que se puedan tramitar “en tiempo y forma” con la intención de que entren en vigor el 1 de enero, para “cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía”, y continuar avanzando en la “senda de progreso y prosperidad” que se inició en 2015 con la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno.

De igual modo, se ha referido al grado de ejecución del presupuesto vigente ante "las dudas y críticas por parte de la oposición". En este sentido, ha puntualizado que en el apartado de gastos, a fecha de 31 de octubre se han reconocido obligaciones por importe de 11.134 millones, lo que representa una ejecución del 77,7 % del presupuesto definitivo, mientras que, si se compara con el ejecutado a esta misma fecha en 2024, se han gastado un 18,7 % más.

Intervención de los grupos

Desde el PP, su portavoz adjunto en las Cortes, Santiago Serrano ha acusado a la Consejería de Hacienda de introducir "enmiendas encubiertas" a la Ley de Presupuestos con "correcciones materiales" que han sido presentadas este lunes y que afectan a áreas como Agricultura, Sanidad y Fomento.

Una "chapuza monumental" que para el diputado 'popular' se han llevado a cabo "en pleno proceso de elaboración y registro de enmiendas, lo que dificulta enormemente la labor parlamentaria".

Desde Vox, Francisco Cobo, ha cuestionado el incremento en la dotación de la Agencia de Transformación Digital, que ha definido como "un organismo duplicado y carísimo", ha recriminado lo que califica como un "aumento del gasto político", y ha apuntado que los presupuestos del próximo año "no alivian: exprimen".

Por último, la portavoz de Hacienda del grupo socialista, Silvia Fernández, ha manifestado que las enmiendas que han presentado los grupos de la oposición están desconectadas de la realidad, a la vez que ha aseverado que los recursos de 2026 son "una vez más, de reconstrucción, de avance y de mejoras con recortes cero".