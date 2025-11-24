El Ministerio de Transportes busca fórmulas para liberalizar el peaje de la autopista AP-41 entre Madrid y Toledo

La demanda en favor de la gratuidad de la autopista de peaje AP-41 ha encontrado una respuesta favorable por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La propuesta para liberalizar el uso de la infraestructura, un anhelo compartido por la Junta de Castilla-La Mancha y los municipios del norte de la provincia de Toledo, se aproxima a un desenlace que fuentes conocedoras de las conversaciones prevén favorable. El departamento que dirige Óscar Puente busca la solución financiera que desencalle el último fleco por resolver, el relacionado con la empresa concesionaria del vial.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) es la titular de la carretera desde 2019, fecha del rescate de la autopista por parte del Estado. La compañía de capital público dispone de la adjudicación hasta 2031, un plazo al que tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos de la comarca de La Sagra desearían no llegar. En todo caso, la Seitt aspira a una indemnización por lucro cesante que solo la administración central puede asumir.

La asignación de una partida en unos hipotéticos Presupuestos Generales del Estado (PGE) resolvería la situación de forma favorable a los intereses de la región y una parte de sus municipios. Sin embargo, se antoja casi imposible que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su minoría parlamentaria, apruebe las cuentas públicas; de hecho, es probable que ni siquiera se inicie su tramitación parlamentaria. No obstante, la eventual autorización para un crédito extraordinario a través de un decreto ley, una vía que después tendría que convalidar el Congreso de los Diputados, también facilitaría los fondos requeridos para esta operación. En definitiva, se busca cómo asumir un déficit recurrente.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la celebración de un encuentro entre la Consejería de Fomento y el Ministerio de Transportes "hace dos o tres semanas", una cita en la que se trató, entre otros temas, el futuro de la AP-41. Al mismo tiempo, un responsable de un municipio toledano ha explicado a este medio que se han producido "varias reuniones" con las partes interesadas, algunas con el equipo de Puente.

Más allá de la complejidad económica que envuelve la transformación del modelo de explotación de la infraestructura, uno de los representantes que se ha desplazado hasta Madrid ha referido la existencia de una voluntad compartida entre el Ministerio y las administraciones peticionarias.

Distintos representantes del PSOE y el PP en Castilla-La Mancha, también alcaldes de ambas formaciones, se han manifestado en diferentes instancias (y momentos) a favor de la conversión de la vía. Este viernes, el Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado con los votos a favor del PSOE y Vox una moción presentada por los concejales del PP para exigir al Gobierno de España un trazado sin cargas añadidas.

La postura más favorable que se ha advertido en Transportes impulsa un moderado optimismo en Toledo. La gratuidad de la vía se concibe como la solución más eficaz para aligerar el tráfico hacia la vecina Comunidad de Madrid, destino laboral para decenas de miles de residentes en el territorio toledano.

El colapso creciente de la autovía A-42 es, precisamente, el argumento que se esgrime desde la comunidad autónoma y la provincia de Toledo. Levantar las barreras de una carretera infrautilizada aliviaría la elevada densidad que soporta la ruta que, de forma más directa, conecta las capitales de España y Castilla-La Mancha. La intensidad media diaria en la vía de pago alcanzó los 2.540 vehículos al día el pasado año; la A-42 en Olías del Rey contabiliza unos 43.000 coches cada jornada; en Illescas, el tránsito roza los 79.000 automóviles de promedio.

Tren, oportunidad y amenaza

Sin conexión con Cercanías, otro asunto histórico que aguarda respuesta desde Transportes, y sin otras alternativas terrestres que la línea de media distancia que une Torrijos e Illescas con Madrid, y la de alta velocidad que conecta la cabecera regional con la capital española, la apuesta por la carretera inaugurada a finales de 2006 se concibe como una de las soluciones más atractivas para el viajero habitual, al menos en el corto plazo.

El plan de Puente para crear una macroestación de AVE en la ciudad de Parla también se adivina como otro catalizador para la liberalización de la autopista. La A-42 discurre por el término municipal de la localidad del sur de Madrid; la instalación ferroviaria ideada por Transportes añadiría una ingente cantidad de usuarios.