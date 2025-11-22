Castilla-La Mancha celebrará el Día Regional del Pueblo Gitano cada 5 de junio: este es el motivo

Castilla-La Mancha celebrará cada 5 de junio el Día Regional del Pueblo Gitano, coincidiendo con la fecha en que se tiene constancia de su primera presencia en la región durante el Corpus Christi de Guadalajara en el año 1488.

Se trata de una decisión adoptada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que fue anunciada este viernes por el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido, durante la entrega de los Premios Contigo del Ayuntamiento de La Roda, en el auditorio de su Casa de la Cultura.

"Es un reconocimiento hacia un pueblo como el gitano que ha sufrido tanto y que a la vez ha aportado tanta cultura y bienestar a nuestro país", destacó Bellido.

Precisamente uno de los once reconocimientos de esta quinta edición de los Premios Contigo ha recaído en el colectivo gitano del municipio albaceteño, en un año en que se están conmemorando los 600 años de presencia gitana en España.

"Este reconocimiento nos tiene que servir para hacer una sociedad mejor", ha subrayado Bellido.