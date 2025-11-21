Llega la nieve y el frío a Castilla-La Mancha: un frente polar ártico dejará temperaturas de hasta –4 ºC

Castilla-La Mancha vivirá un fin de semana puramente invernal. El marcado descenso térmico de los últimos días dará paso a un episodio de frío más severo, con heladas generalizadas, nevadas en cotas relativamente bajas y mínimas que podrán desplomarse hasta los –4 ºC en algunas zonas, especialmente durante la madrugada del sábado.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los pronósticos del director de meteorología de Meteored, José Antonio Maldonado, la llegada de un pasillo de aire ártico mantendrá las temperaturas en niveles muy bajos y favorecerá la aparición de nieve en distintos puntos del interior peninsular.

Durante la jornada del viernes, las temperaturas seguirán en descenso. AEMET prevé heladas débiles en la mitad occidental de Castilla-La Mancha y moderadas en zonas montañosas del nordeste. Las mínimas se registrarán al final del día, con valores que alcanzarán los siguientes valores: en Guadalajara y Cuenca se esperan –2 ºC, en Albacete y Toledo 0 ºC y en Ciudad Real 2 ºC.

Las máximas serán especialmente bajas: apenas 6ºC en Cuenca, 8 en Guadalajara, 9 en Albacete, 10 en Ciudad Real y 11 en Toledo.

Los cielos pasarán de poco nubosos a nubosos en buena parte de la región. Se esperan precipitaciones débiles en el Sistema Central y el norte del Ibérico, con una cota de nieve de 800 a 900 metros, descendiendo a 600-800 metros.

La madrugada más fría del episodio

La madrugada del sábado será, previsiblemente, la más gélida del fin de semana, con mínimas que podrían caer hasta –4 ºC en capitales como Cuenca.

Las heladas serán generalizadas en todo el interior peninsular, aunque las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse ligeramente a lo largo del día.

Domingo de subida progresiva de las temperaturas

El domingo comenzará con cielos nubosos y nuevas precipitaciones en la mitad norte peninsular. La cota de nieve rondará los 700 metros, aunque tenderá a subir conforme avance el día.

En Castilla-La Mancha se espera un ambiente algo más suave, con temperaturas en ascenso, pero aún con heladas débiles en zonas altas de los sistemas Ibérico y Central.