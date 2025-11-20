CCOO Castilla-La Mancha reclama medidas para "aflorar" viviendas vacías y garantizar el acceso a la clase trabajadora

La crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en un problema social de primer orden, según han denunciado representantes de CCOO en la jornada organizada este jueves en Guadalajara.

En esta cita se han analizado los desafíos y posibles soluciones para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.

Durante la sesión, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha subrayado que la falta de acceso no se debe a la escasez de inmuebles, sino a los precios inalcanzables para la clase trabajadora y la concentración de viviendas en manos de bancos y grandes propietarios.

Según los últimos datos, los precios de la vivienda libre alcanzaron niveles históricos, con un incremento del 19 % en compraventas en septiembre y un notable aumento del alquiler en provincias como Guadalajara y Toledo.

Mercado del alquiler

"Hay muchas viviendas vacías que deberían incorporarse al mercado del alquiler; apenas se construye vivienda protegida y cada vez más multipropietarios controlan los precios", ha afirmado Ortega.

Por ello, CCOO propone fomentar el alquiler social, aflorar las viviendas vacías y rehabilitar el parque de vivienda antigua o en desuso.

Medidas propuestas

Entre las acciones sugeridas por el sindicato se incluyen:

Impulsar la construcción de vivienda protegida por parte de las administraciones públicas.

Establecer colaboraciones público-privadas para que parte de las nuevas obras incluyan vivienda asequible.

Rehabilitar inmuebles antiguos o vacíos.

Contener los precios declarando zonas tensionadas.

Mejorar los salarios mediante negociación colectiva para que los trabajadores puedan afrontar los costes de alquiler o hipoteca.

Por su parte, Javier Morales, secretario general de CCOO en Guadalajara, ha destacado que la vivienda es actualmente la principal preocupación de la ciudadanía según el CIS.

Acceso a la clase trabajadora

"Podemos negociar los mejores convenios, pero si los alquileres y los precios de compra no se regulan, la clase trabajadora seguirá empobrecida y sin poder llegar a fin de mes", ha señalado.

La jornada ha contado con la presencia de Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, quien ha presentado las líneas maestras de su departamento: planes de vivienda con préstamos a tipo 0 para jóvenes, aumento de la oferta de alquiler, deducciones fiscales por arrendamiento y compra, y un nuevo registro de demandantes.

Jornada vivienda Guadalajara. CCOO CLM

Asimismo, Inés Sandoval, directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha destacado que el parque público de vivienda en España apenas representa el 3,4%, frente al 8% de media europea.

Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

Además, ha subrayado la necesidad de que la vivienda sea asequible, protegida y permanente, y mostró confianza en que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 entre en vigor el 1 de enero con mayores fondos y nuevas fórmulas para ampliar la oferta.

Finalmente, Manuel Llorente, adjunto a la Secretaría Confederal de Políticas Públicas de CCOO, ha presentado las propuestas del sindicato para una política de vivienda pública: aumentar el parque de vivienda social y asequible, regular los alquileres en zonas tensionadas para que no superen el 30 % de los ingresos, incorporar viviendas vacías y financiar nuevas viviendas mediante préstamos asumibles.