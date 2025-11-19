Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha contará en 2026 con 717 millones: 126 irán a prevención de incendios

Castilla-La Mancha contará el próximo año con un presupuesto de 717 millones de euros para "continuar sentando las bases de un modelo productivo competitivo y sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social, que no comprometa los recursos y las posibilidades de las futuras generaciones".

Así lo ha expresado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha puesto en valor el compromiso del presidente García-Page para "seguir avanzando en el desarrollo sostenible de la región junto a la ciudadanía castellanomanchega".

Durante la presentación, ha explicado que los de 2026 son unos presupuestos que "giran sobre tres ejes fundamentales: la gestión integral del agua, con 159,2 millones de euros; la aceleración de la transición energética y la implantación de un sistema modélico de economía circular, con 267,2 millones de euros; y la protección, conservación y mejora del medio natural de la región con 252,9 millones de euros".

Además, el enfoque transversal de la Consejería ha hecho que el 97,10 % de los programas de la Junta estén alineados con la Agenda 2030 y con 17 de sus objetivos.

Defensa del agua

Gómez ha detallado que 159,2 millones se destinarán a la "gestión hídrica del agua en la región, la defensa de nuestros intereses en materia de agua y el impulso de las infraestructuras de abastecimiento y depuración".

Un total de 68,3 millones de euros integrarán el presupuesto de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y 90,9 millones de euros el de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. En cuanto a las actuaciones, ha destacado que seguirán solicitando la aplicación inmediata de la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

La consejera también ha informado que se están llevando a cabo importantes actuaciones con cargo a los fondos MRR por importe de 10,88 millones de euros para la mejora de abastecimiento y reducción de pérdidas en 144 pequeños y medianos municipios.

Respecto a las infraestructuras, gracias al presupuesto de 2026 se continuarán prestando los servicios de depuración de aguas residuales en un total de 256 municipios en Castilla-La Mancha. "Y vamos a destinar 25 millones de euros a 17 nuevas inversiones entre estaciones depuradoras, nuevos colectores, y diferentes mejoras de abastecimiento", ha explicado.

Transición energética y economía circular

Gómez también ha apuntado que el "mayor aumento de presupuesto que registra nuestra Consejería es el que destinamos a la transición energética de Castilla-La Mancha y a la implantación de la economía circular en la región con 267,2 millones de euros, 83,3 millones más respecto al ejercicio pasado entre ambas".

"Sobresalen las partidas para autoconsumo, 75,6 millones de euros procedentes de fondos MRR, para asumir los pagos pendientes hasta finalizar las diferentes líneas ya existentes, y los 50 millones de euros cofinanciados con Fondos FEDER que destinamos para una línea propia de ayudas destinadas al autoconsumo energético, y 37,26 millones de euros para movilidad sostenible con el Plan Moves III", ha afirmado.

Además, se va a destinar crédito presupuestario "para impulsar el despliegue del hidrógeno verde en Castilla-La Mancha, a través de la Oficina del Hidrógeno de Castilla-La Mancha que va a ser inaugurada en los próximos días".

Por otro lado, los presupuestos respaldarán la Economía Circular de Castilla-La Mancha con un presupuesto de casi 52,8 millones.

Conservación del medio natural

Sobre las partidas destinadas a las políticas de conservación, protección y prevención del medio natural de la región, ha informado que contarán en 2026 con 252,9 millones de euros, "destacando los 126 millones de euros para la prevención y extinción de los incendios forestales".

"Seguiremos apostando por las actuaciones de Ordenación y Conservación del medio natural con 43,8 millones de euros, la gestión y protección de Espacios Naturales con 27 millones y la gestión forestal y las actividades de custodia del territorio y gestión cinegética", ha indicado.

Por último, Gómez ha explicado que la ejecución de la Consejería de los presupuestos de 2025 y de los organismos adscritos a la misma asciende a 426 millones de euros a la fecha actual, mostrando su gratitud "por el esfuerzo que realiza todo el equipo directivo y técnico de la Consejería".