El PP denuncia el "injusto" canon del agua de Castilla-La Mancha: "Es falso que Europa obligue a implantarlo"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a denunciar el "injusto e insensible" canon del agua "que ha impuesto el Gobierno de Castilla-La Mancha". Y se ha comprometido a derogarlo en cuando el PP "llegue a la Junta", ya que "es un tributo que castiga a las familias, a los autónomos, a las pymes y al conjunto del tejido productivo en el peor momento económico posible".

Así lo ha indicado durante su intervención en el Foro Permanente contra el Canon del Agua en Pedro Muñoz (Ciudad Real), acompañado por el presidente del PP de Ciudad Real y de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde.

"Los alcaldes han puesto voz a la realidad porque este canon supone un sobrecoste insoportable para los vecinos, agrava la despoblación, frena el crecimiento de los municipios y golpea especialmente a quienes más dificultades tienen", ha explicado.

Además, ha recordado que el PP "ha peleado contra este impuesto en las Cortes, en la FEMP y en todas las instituciones, con el rechazo de escuchar a los alcaldes, sean del color que sean".

"Castilla-La Mancha vive un momento especialmente difícil, con una inflación que erosiona el poder adquisitivo de las familias mes a mes. Y con datos de pobreza y exclusión social peores incluso que los de países como Bulgaria. En esta situación, cuando miles de familias están decidiendo si pueden encender la calefacción o si llegan a fin de mes, el Gobierno socialista responde con un nuevo impuesto. No es progreso ni justicia social, es insensibilidad pura", ha afirmado.

"Argumento falso"

Asimismo, Núñez ha indicado que es "falso" que Europa obligue a implantar este impuesto, ya que existe una directiva del año 2000 que Castilla-La Mancha ya cumplió en 2002, por lo que "Page utiliza Europa como excusa para recaudar cerca de 100 millones de euros adicionales a costa del bolsillo de todos".

"La Junta se esconde detrás de los ayuntamientos, obligando por ley a los alcaldes a cobrar un impuesto que no es municipal, sino del propio Page, que se lleva íntegramente la recaudación", ha asegurado.

Además, ha defendido la propuesta de su partido para una comunidad "que crezca, genere empleo y oportunidades, con una fiscalidad que permita a las familias consumir y a las empresas invertir".

Valverde cree que solo se busca "recaudar"

Por su parte, el presidente provincial del PP y de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha indicado que el canon del agua "no tiene más objetivos que recaudar de manera injusta y castigar al municipalismo en Castilla-La Mancha".

"No pretende mejorar las infraestructuras hídricas ni garantizar un mejor servicio, sino cuadrar las cuentas de una Junta incapaz de gestionar. La Junta está dimitida de sus responsabilidades, dejando servicios esenciales cada vez más infrafinanciados y trasladando cargas a los ayuntamientos y diputaciones", ha indicado.

Por último, ha indicado que el PP de Núñez está defendiendo "soluciones claras y responsables, entre ellas la derogación del canon del agua, la creación de un pacto regional por el agua y una mesa de trabajo que garantice cantidad y calidad del recurso para los vecinos, la industria y la agricultura".