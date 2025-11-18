Núñez acusa a Vox de "mentir a los ciudadanos" y niega que Castilla-La Mancha vaya a tener más diputados

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha desmontado el argumento central de Vox contra el nuevo Estatuto de Autonomía: la supuesta subida inmediata del número de diputados en las Cortes regionales.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha aclarado que, aunque el nuevo texto fija una horquilla más amplia, cualquier modificación real del número de escaños requeriría reformar la Ley Electoral con una mayoría cualificada de tres quintos. Tanto socialistas como populares han pactado no abrir ese melón hasta después de las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Con ese marco, ha reprochado a Vox que base su rechazo en un supuesto incremento que no puede producirse sin ese acuerdo reforzado. "Sustentan su argumentario en una mentira. Y no conviene mentir a los ciudadanos", ha subrayado, añadiendo que "la mentira se les cae en un año".

Núñez ha querido dirigirse directamente a la formación de Santiago Abascal, que la semana pasada se desmarcó del amplísimo consenso del 82 % del Congreso durante la toma en consideración del Estatuto. El diputado talaverano Manuel Mariscal llegó a calificar la reforma de "farsa" y se preguntó desde la tribuna "por qué Castilla-La Mancha necesita más políticos", en referencia a esa ampliación de la horquilla.

El líder del PP regional ha respondido ahora a ese discurso recordando que Vox rechazó "una norma nueva para abrir un tiempo nuevo" que, ha asegurado, "viene a blindar la política social de la región, a garantizar sanidad y educación públicas y políticas sociales universales, a impulsar la economía o a exigir una financiación justa al Estado".

Además, ha afirmado: "Si yo consigo la Presidencia de Castilla-La Mancha en 2027, en ningún caso se alterará el número de escaños en el Parlamento autonómico".

Frente a ese rechazo frontal, Núñez ha lamentado que a Vox "le moleste la horquilla de diputados" mientras no cuestiona otros elementos incorporados al texto. Ha mencionado que el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, el talaverano David Moreno, "no le molestará el reconocimiento histórico de las Tierras de Talavera", que por "primera vez en democracia" tiene reflejo estatutario y "derechos históricos".

Tampoco, ha dicho, debería incomodarle que el Estatuto "garantice el Desarrollo Rural o la nueva PAC".

Con todo, ha confirmado que "el PSOE sí quería subir el número de diputados", pero ha matizado que fue el PP quien frenó esa intención durante la negociación en las Cortes regionales.

Consenso de PSOE, PP, Sumar y PNV

El nuevo Estatuto de Autonomía superó la semana pasada su toma en consideración en el Congreso con 288 votos a favor —PSOE, PP, Sumar y PNV—, un 82 % de la Cámara. Solo Vox y UPN votaron en contra, mientras que Junts, Bildu y ERC no participaron y otros grupos se abstuvieron.

Durante el debate, el presidente Emiliano García-Page defendió que se trata de una reforma "consensuada y dialogada", centrada en blindar el estado del bienestar y adaptar la arquitectura institucional de la región.

Núñez, por su parte, reivindicó desde la tribuna que "Castilla-La Mancha necesita que le tomen en serio" y que este es "un nuevo Estatuto para un nuevo tiempo".

Dudas sobre Sánchez

La entrevista concedida a Europa Press incluye además un capítulo final en el que Núñez expresa su preocupación por la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al Estatuto.

El líder del PP regional ha recordado que Sánchez no asistió a la votación de toma en consideración ni votó telemáticamente, de modo que la reforma está avanzando "sin el voto favorable" del jefe del Ejecutivo.

"Tengo mis dudas", ha señalado. "No sé si es casualidad o declaración de intenciones, pero me preocupa". Ha añadido que el PP sí ha dado su apoyo al texto y que ahora será "receptivo a escuchar las enmiendas" para tratar de consensuarlas.

Aun así, insiste en su inquietud: "Tengo mis dudas de que no tenga preparada una estrategia para ir en contra de nuestro Estatuto". Y ha rematado: "No votó a favor de él, espero que digan que fue una casualidad o que estaba en otras responsabilidades, pero me parece un feo que no esté allí en una ley tan importante. Quisiera equivocarme y que todo se tramite con normalidad, porque será una herramienta fundamental".