La Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha contará con 46 millones en 2026: 24 se destinarán a violencia machista

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha anunciado que su departamento destinará el próximo año un 9 % más de presupuesto a la identificación, prevención y atención a las víctimas de la violencia machista, con 24 millones de euros.

Así lo ha explicado durante la intervención en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha señalado que el presupuesto total de la Consejería ascenderá a 46 millones, un 2,5 % más que en 2025.

Simón ha explicado que las cuentas permitirán mejorar la red de Centros de la Mujer, que tendrán una dotación de 7,5 millones de euros, y los recursos de acogida para víctimas de la violencia machista, así como ampliar las ayudas para esas víctimas.

Estos centros cuentan con 309 profesionales y han atendido hasta octubre a 21.033 mujeres, con 102.846 consultas atendidas, de las cuales 26.785 fueron por violencia de género, lo que representa un 26 %. Asimismo, ha anunciado que durante 2026 se proyectarán los centros de Tragacete (Cuenca) y Brihuega (Guadalajara).

También se destinarán cerca de dos millones de euros al mantenimiento de los centros de atención integral a las mujeres víctimas de la violencia sexual, que están presentes en todas las provincias. Y medio millón de euros a una campaña de información y concienciación en torno a la red de centros y a la lucha contra la violencia sexual, que contará con dos autobuses.

El presupuesto también contempla diferentes líneas de ayuda, como las prestaciones económicas directas a mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos, o ayudas al alquiler de orfandad, que se amplían hasta los 35 años.

Además, se invertirá un millón en la ampliación del servicio de atención políticas LGTBI, que incluirá "ayuda a quienes se encuentren en situación de calle por situaciones de LGTBIfobia y el impulso de la investigación académica o el contenido audiovisual LGTBI".

Críticas de la oposición

Durante su intervención, la 'popular' Tania Andicoberry ha alertado del aumento de delitos de violencia de género y ha afeado a la consejera "callarse ante las negligencias de la gestión".

Por su parte, el diputado de Vox Luis Blázquez ha explicado que el Instituto de la Mujer es un "chiringuito ideológico" y ha expresado que las violaciones "están aumentando por la inmigración". Además, ha censurado "el gasto público en campañas de publicidad inútiles".

Por último, la diputada del PSOE Charo García Saco ha considerado que decir que no se las protege es una "falta de respeto a las mujeres" que reciben esa ayuda y ha pedido "coherencia" al PP en la defensa en políticas de igualdad.