Page no aceptará privilegios para Cataluña: "¿Acaso les afectan de forma distinta los infartos o la oncología?"

Emiliano García-Page ha lanzado este lunes un mensaje inequívoco al Gobierno horas antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La "condición sine qua non" para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica es que ninguna comunidad autónoma lo haga de forma independiente con el Estado y tenga privilegios sobre las demás, en una clara alusión a Cataluña.

"No vamos a admitir bajo ningún concepto ningún privilegio", ha advertido el presidente de Castilla-La Mancha. El dirigente socialista, además, ha recordado que este tipo de prebendas económicas dentro del régimen común de la financiación están "expresamente prohibidas en el artículo 138 de la Constitución". "No caben interpretaciones del Tribunal Constitucional como ha ocurrido con la amnistía", ha zanjado.

"Lo primero es que solo haya una mesa de negociación y que claramente se rechace todo tipo de privilegios", ha insistido Page pocas horas antes de que se reúna el CPFF. "Esta es una condición esencial para que podamos fraguar un acuerdo. Que nadie se engañe. Lo tiene que tener muy claro la ministra y el Gobierno", ha advertido refiriéndose a la titular de la cartera de Hacienda. María Jesús Montero.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego, después de firmar en Tórtola de Henares (Guadalajara) un protocolo para la inversión en consultorios locales de la provincia de Guadalajara, ha contextualizado que, tras 11 años de retraso en la reforma del modelo de financiación autonómica, el Estado dispone ahora de más recursos para repartir entre las comunidades.

"Más va a haber para todos, pero no se trata solo de que haya más dinero, sino de cómo se reparte", ha señalado. Y, sobre la postura de los partidos independentistas catalanes, ha lamentado: "Ellos no dicen que quieren más. Ellos quieren más que los demás y por sistema. ¿Es que son especiales? ¿Les afectan de forma distinta los infartos o la oncología? ¿Necesitan tener tres profesores en vez de uno? No nos engañemos".

En la misma línea, Page ha continuado: "No caben financiaciones singulares, porque la sanidad, la educación y las prestaciones sociales no permiten ningún tipo de privilegios. Esa es la condición sine qua non".

Además, el presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido que teme que la negociación de la financiación pueda no afrontarse con sinceridad y que todo termine en un mero gesto político sin efectos reales. Pese a ello, ha advertido: "Desde Castilla-La Mancha vamos a negociar con verdadera pasión, si es que se abre realmente la negociación y no es un espejismo".

"Mi compromiso es negociar un nuevo modelo para apuntalar, garantizar y completar el sistema universal de sanidad, el educativo para que la gratuidad llegue a la educación de 0 a 3 años y para dar un máximo de cobertura social para la gente que más lo necesita", ha finalizado.