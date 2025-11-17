El invierno se adelanta en Castilla-La Mancha: nieve y mínimas de -2 ºC en estas zonas, según la Aemet

Tras el paso de la borrasca Claudia, que sigue dando sus últimos coletazos en la Península Ibérica, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la llegada de una masa de aire polar muy frío que adelantará el invierno en varias zonas del país, entre ellas Castilla-La Mancha.

Este lunes ha comenzado nuboso en gran parte de la región, excepto en Albacete. Los cielos se irán abriendo progresivamente por la tarde y, al final del día, se esperan brumas y nieblas en la mitad sur. Las máximas rondarán los 14/15 grados en las cinco provincias castellanomanchegas.

Los intervalos de nubes bajas formarán el martes densas nieblas en La Mancha de Ciudad Real y Albacete, Hellín y Almansa, y en zonas del valle del Tajo. La masa de aire frío se empezará a notar y las temperaturas mínimas descenderán hasta 1 ºC en Albacete y Cuenca, 3 ºC en Guadalajara y Toledo y 4 ºC en Ciudad Real. No se descartan heladas débiles en zonas altas del Alto Tajo, más probables al final del día. Por su parte, las máximas sufrirán pocos cambios.

🥶 Una masa de aire de latitudes altas, muy fría, llegará a España en los próximos días.



➡️ Las temperaturas bajarán progresivamente. Heladas a partir del martes, que se extenderán e intensificarán los días siguientes.



➡️ Temperaturas bajas para la época, propias del invierno. pic.twitter.com/fhe5yajlWH — AEMET (@AEMET_Esp) November 16, 2025

El miércoles, las mínimas seguirán cayendo hasta valores bajo cero: -1 ºC en Cuenca y Guadalajara, 1 ºC en Albacete y Toledo y 2 ºC en Ciudad Real. Las máximas también descenderán ligeramente hasta situarse en 10 grados en Cuenca, 11 en Guadalajara, 13 en Toledo y Ciudad Real y 14 en Albacete. Las heladas débiles serán generalizadas y en algunos puntos serán moderadas.

Este clima polar se traducirá el jueves en nevadas débiles en la comarca de Cifuentes (Guadalajara) y en Cuenca capital donde la cota de nieve irá bajando hasta los 700-800 metros al final del día. Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica lluvias moderadas en el nordeste de las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Los termómetros marcarán mínimas de -1 grado en Cuenca, 0 grados en Guadalajara y Albacete y de 2 grados en Toledo y Ciudad Real. Las máximas seguirán esa tendencia decreciente y disminuirán hasta los 7 grados en Cuenca, 8 en Guadalajara, 9 en Albacete, 10 en Ciudad Real y 11 en Toledo.

El viernes y el sábado, la situación climatológica de Castilla-La Mancha seguirá la misma línea con mínimas negativas o de 0 grados y máximas entre los 5 y los 9 grados. El domingo se producirá un ascenso generalizado de las temperaturas, aunque se espera que durante la tarde entre un pequeño frente de chubascos en el oeste de Toledo y Guadalajara.