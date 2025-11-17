Caballero defiende que los Presupuestos regionales dedicarán 5,8 millones de euros al día a combatir la despoblación

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto invertir 5,8 millones de euros al día para luchar contra la despoblación.

Esta ha sido una de las cifras que ha dejado el número tres del Gobierno regional durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos en la que ha desgranado las partidas atribuidas a sus competencias en las cuentas de 2026.

Caballero ha detallado que la Memoria de Impacto Demográfico asciende a 2.116 millones de euros. En este sentido, ha apuntado que esos 2.116 millones de euros que se incluyen en las cuentas de la región para el próximo año son cerca de 80 millones más que en 2025 con el objetivo de mantener las medidas para revertir la despoblación en las zonas rurales.

"Esto se traduce en uno de cada cuatro euros del techo de gasto del presupuesto, que es el presupuesto efectivo, y supone que se destinará un 3,4 % del PIB de la región a estas políticas", ha explicado José Manuel Caballero. Una cifra que se encuentra por encima del 1 % del PIB que piden los colectivos que reivindican medidas para las zonas despobladas a nivel nacional, según ha señalado el vicepresidente segundo y recoge la Junta.

El objetivo y el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con este presupuesto es “seguir impulsando los servicios públicos en las zonas rurales, las ayudas para las empresas que se asientan en estos territorios, la fiscalidad diferenciada que se incluye en la Ley de Medidas contra la Despoblación y a las políticas de impulso a la creación de empresas en estos territorios”, ha expuesto Caballero. “Los últimos datos hablan de un crecimiento de la población, una gran parte está acercándose a municipios que tenían problemas de despoblación gracias al compromiso político y a las inversiones en esta materia”, ha recordado.

Europa y Memoria Democrática

Por otro lado, el vicepresidente segundo ha puesto el acento en el trabajo activo del Gobierno de Castilla-La Mancha en Europa. “Estamos incrementando la presencia y el trabajo en el ámbito europeo para lo que dedicaremos recursos económicos” ha explicado. Por ello, ha remarcado que el objetivo es que escuche la voz de la región en las instituciones europeas y atraer fondos europeos que impulsen la modernización de nuestra tierra.

Asimismo, ha señalado el compromiso en avanzar hacia la accesibilidad universal en la región. “Estamos trabajando para que la accesibilidad sea una realidad en todos los sentidos y ámbitos de la vida, que no existan brechas no solo por algún tipo de discapacidad, sino que tampoco existan por edad, por sexo, por origen, por conocimientos sobre materias como la tecnología, por lugar de residencia o por cualquier otro aspecto vital”, ha explicado. En este sentido, ha indicado que se está trabajando para aprobar una Ley de Accesibilidad Universal antes de finalizar la legislatura.

En materia de memoria democrática, el vicepresidente segundo ha explicado que se continuarán los trabajos que se están desarrollando en la misma línea que se ha seguido hasta ahora desde el consenso, el rigor, la no confrontación y la defensa de los derechos humanos. “Es una estrategia que busca la convivencia y el reconocimiento de nuestra historia como región”, ha incidido.

Además, ha señalado que se fortalece la promoción institucional, sobre todo centrada en el ámbito del impulso turístico de la región, así como la comercialización de consumo de artesanía y productos agroalimentarios. “Seguimos apostando también por fortalecer la transparencia del Gobierno regional, así como la política de datos”, ha afirmado. En este sentido, ha señalado que “la inversión realizada a lo largo de los años se visualiza si hacemos un análisis de la normalidad que hay en la región porque la noticia es que hoy por hoy no hay noticias sobre corrupción porque somos exigentes con la transparencia y el buen gobierno”.

Por último, el vicepresidente segundo ha explicado que el presupuesto destinado a la estructura de la Presidencia de Castilla-La Mancha, de la que dependen la Vicepresidencia Primera; la Vicepresidencia Segunda; y la Consejería de Portavoz, asciende a 27,9 millones de euros que suponen apenas un 0,22 % del total de las cuentas que el Ejecutivo autonómico.

“Somos una de las más austeras de España”, ha explicado. “Se puede gestionar con eficacia y eficiencia desarrollando políticas de progreso y bienestar a la vanguardia y al mismo tiempo mantener un presupuesto contenido en el área más política como es Presidencia”, ha concluido.

Reacción de los partidos

Respecto a las reacciones de los partidos que forman el Parlamento autonómico, la portavoz del grupo popular, Carolina Agudo, ha analizado que el Gobierno regional ha presentado unas cuentas que son "un mero trámite" y que deberían servir para "impulsar a Castilla-La Mancha", pero "no lo hacen", sino que, a su juicio, contribuyen a incrementar las desigualdades porque las inversiones se concentran "en unos pocos núcleos" y más de 400 municipios no aparecen en el anexo de inversiones.

Desde Vox, su presidente David Moreno ha considerado que los presupuestos son "continuistas" y que "no han aplicado el criterio de austeridad ni de contención del gasto", sino que la sección 11 se ha convertido en "la más cara de la historia de Castilla-La Mancha", con un aumento de 1,5 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

Por último, la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha resaltado que las cuentas se han elaborado "desde la estabilidad institucional y el rigor" y que son "eminentemente sociales", ya que destinan el 72 % a gasto social.