El obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán, se reunirá con el Papa León XIV en el Vaticano mañana

Los nueve obispos españoles que forman parte de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) viajarán mañana lunes al Vaticano para reunirse con el Papa León XIV, quien les recibirá en una audiencia privada que fue solicitada por los obispos en mayo, tras la elección del nuevo pontífice. El secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán, será uno de los partícipes de la comitiva.

La audiencia, confirmada por la Santa Sede en agosto, se enmarca dentro de la normal relación entre las instituciones eclesiásticas. Además de García Magán, la delegación española está integrada por el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello; el vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid, José Cobo.

Completan la comitiva el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz; el arzobispo de Burgos, Mario Iceta; el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent; el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo.

La reunión se producirá apenas una semana después de conocerse la investigación sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de abusos a un menor en la década de los noventa del siglo pasado.

Desde la Conferencia Episcopal han expresado su "confianza en la justicia" y han mostrado su "respeto" ante el trabajo del tribunal de la Rota. Argüello ha señalado que el hecho de que el Vaticano examine los hechos significa que le concede una "verosimilitud", aunque también ha apelado a la "presunción de inocencia".

Por otro lado, el encuentro tendrá lugar casi un mes después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, viajara a Roma para reunirse con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para abordar "diferentes asuntos de interés en las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado".

Entre los asuntos pendientes entre España y la Santa Sede está el futuro del Valle de los Caídos, renombrado como Valle de Cuelgamuros. En marzo de este año se logró un acuerdo con la Iglesia para resignificarlo, manteniendo a los monjes benedictinos en la abadía, además de la basílica y la cruz.