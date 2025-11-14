Paco Núñez critica al Gobierno de Page por "asfixiar" a las familias con los impuestos "más altos" de España

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha resaltado este jueves la importancia de las empresas familiares en la economía regional durante una visita a la compañía Extrual en Albacete, al tiempo que ha criticado al Gobierno autonómico de Emiliano García-Page por "asfixiar" a las familias y autónomos con altos impuestos.

Núñez ha señalado que las empresas familiares "siguen aumentando su capacidad de inversión y de generación de empleo", convirtiéndose en "la economía base de Castilla-La Mancha".

Durante su intervención, también ha alertado sobre el "preocupante" dato de inflación acumulada en la región, que alcanza el 2,8 % y encadena cinco meses consecutivos de subida, lo que, según él, evidencia que las políticas económicas del Ejecutivo socialista "no están funcionando".

El líder regional del PP ha recordado que presentó una enmienda a la totalidad al presupuesto de Castilla-La Mancha, argumentando que, pese a contar con más recursos que el año anterior, "el Gobierno de Page no destina ese dinero a quienes generan empleo, riqueza e inversión productiva".

Bajada de impuestos

Núñez ha hecho especial hincapié en la necesidad de una bajada de impuestos, señalando que la comunidad autónoma mantiene el tramo autonómico del IRPF más alto de España y grava con elevadas tasas transmisiones, actos jurídicos documentados, así como el impuesto de sucesiones y donaciones, vigente en casi todas las autonomías gobernadas por el PP.

"Cuando asuma el cargo de presidente de Castilla-La Mancha dentro de un año y medio, pondré en marcha una senda decidida de bajada de impuestos. Eliminaremos el impuesto de sucesiones y donaciones, reduciremos el IRPF autonómico, acabaremos con el nuevo canon del agua y el impuesto de la basura", ha asegurado Núñez.

Núñez en Albacete. PP CLM

Por último, el dirigente popular ha afirmado que esta línea política es "irrenunciable" y que la seguirá defendiendo tanto en el Parlamento como en cada visita que realicen por la región, hasta implementarla desde el Gobierno autonómico.