"Cada euro invertido en resiliencia hídrica es un ahorro para paliar los efectos de una crisis climática"

"La resiliencia hídrica es la capacidad de anticiparse, resistir, absorber el fenómeno y recuperarse. Cada euro que se invierte en resiliencia es un ahorro para paliar los efectos de una crisis climática". Así lo ha señalado Gema Carmona, investigadora de Red2Red, consultoría especializada en políticas públicas, sostenibilidad y Fondos Europeos, y una de las participantes en la mesa de debate 'Los cambios en la gestión del agua ante la incertidumbre climática' enmarcada en el foro 'El impacto del cambio climático en los recursos hídricos' organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y FACSA en colaboración con el Consorcio de Toledo.

La cita, moderada por el director del periódico, Alberto Morlanes, ha reunido a administraciones públicas, expertos, empresas e investigadores para abordar los retos en materia de agua, sostenibilidad y de gestión de recursos e infraestructuras con la participación de Montserrat Muro, directora gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha; Rubén Lozano, concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes del Ayuntamiento de Toledo; Luis Soto, delegado de FACSA en Castilla-La Mancha y la antes mencionada Gema Carmona.

Muro ha indicado que "renovar las infraestructuras es clave para afrontar la situación actual; la inversión va a suponer, a la larga, un ahorro por los problemas jurídicos al cumplir una normativa cada vez más exigente y por los efectos causados", ha apuntado, añadiendo que "las administraciones estamos en punto de inflexión respecto a las inversiones".

La responsable de la Agencia del Agua ha defendido que "el Gobierno regional aprovecha todos los fondos disponibles a los que ha tenido acceso para invertir en la transformación de las infraestructuras hídricas". "Lo sucedido en Valencia, Letur y Mira nos ha enfrentado al espejo sin poder dar marcha atrás", ha reflexionado.

"La situación climática nos ha dejado claro que el agua no es inagotable, sino que cada vez es un bien más escaso, y que las infraestructuras que sostienen los sistemas del agua tienen un coste", ha sentenciado.

Luis Soto ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para afrontar la crisis climática. "Los modelos que usábamos hasta ahora no nos sirven. Las infraestructuras están diseñadas para unas condiciones climáticas que no son las actuales", indicando que en la actualidad hay que "aplicar el principio de resiliencia y anticiparnos a escenarios apoyándonos en palancas como la tecnología, las alertas tempranas, la monitorización, IA, Big Data" en coordinación con las administraciones" para evitar catástrofes.

"La tecnología la tenemos, pero a veces es difícil implementarla porque está condicionado por cuestiones económicas. Tenemos los ingredientes y el objetivo es minimizar el impacto de estos fenómenos que son evidentes y están aquí", ha enfatizado Soto.

Luis Soto, de FACSA, y Gema Carmona, de Red2Red, en un momento de su intervención.. Javier Longobardo

Rubén Lozano ha considerado "imprescindible" este trabajo común y ha puesto como ejemplo la actuación de canalización del arroyo del barrio de Azucaica desarrollado dentro del plan de inversiones de Facsa. "Los vecinos estaban en alerta y sufrían daños materiales de forma histórica que ahora se está solucionando. Era una pesadilla para los vecinos que con las crecidas de los arroyos que anegaban sus domicilios".

Montserrat Muro ha incidido en la labor desarrollada por el Gobierno de Castilla-La Mancha para desarrollar actuaciones en saneamiento y depuración de aguas que, aunque son competencia de los ayuntamientos, resulta inasumible por la complejidad de gestión. "Los pequeños municipios son los que tienen más dificultades para poner en marcha esa resiliencia hídrica", ha lamentado.

Rubén Lozano, del Ayuntamiento de Toledo, y Monserrat Muro, de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, junto al director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Alberto Morlanes. Javier Longobardo

Lozano ha abundado en esta idea. "Es indispensable el trabajo en equipo entre empresas y administraciones; en nuestro caso uno de los objetivos de la legislatura era cerrar los puntos de vertido de contaminación al río y ya hemos cerrado 14 de los 26". Ha añadido que "sabemos que no vamos a sanear el río completamente porque no solo contamina Toledo, pero somos referencia para demostrar a los toledanos que queremos luchar por nuestro río, generar la conciencia social y ser ejemplo a seguir paara otros municipios".

Todos los asistentes han coincidido en la necesidad de agilizar los plazos burocráticos y Montserrat Muro ha sido clara respecto a las Confederaciones, en este caso la del Tajo. "No puede ser que una persona reciba la notificación de la concesión de un pozo diez años después y esto ocurre", ha lamentado Muro, añadiendo que el Gobierno regional no quiere "quitar competencias" a estas instituciones sino "facilitar los trámites para que puedan dar una solución rápida. No pedimos que nos digan sí a todo, pero sí pedimos que nos respondan a todo".

Además, ha añadido que empresas y administraciones "somos unos compañeros de camino imprescindibles; debemos aprovechar la experiencia y especialización de las empresas, que son las que están al pie del cañón, junto a las universidades e investigadores, y aprovechar ese conocimiento para nosotros invertir y ponerlo en práctica".

Lozano ha incidido en el compromiso del equipo de Gobierno del Ayuntamiento. "En esta legislatura, nos lo tomamos muy en serio y se creó la Concejalía del Río Tajo vinculada al Medio Ambiente porque en Toledo queremos y debemos estar atentos al río, su caudal, y los efectos que los cambios extremos".

También se ha lamentado de los "ritmos" de la CHT. "Todas las administraciones no vamos al mismo ritmo; la CHT no va a la velocidad pactada", ha censurado, haciendo un llamamiento al cumplimiento de los caudales ecológicos: "Desde hace once meses se deberían estar cumpliendo y no es así". "Perdemos demasiado tiempo en esperar respuestas", ha dicho.

Soto ha tendido la mano a las administraciones públicas en la búsqueda de soluciones en la gestión de los recursos. "Es importante establecer los mecanismos para que con colaboración público-privada se puedan mejorar estos servicios; las empresas podemos ayudar a solucionar estos problemas, que son variados pero inciden en la cantidad y calidad del agua".

Gema Carmona considera que ha habido "avances" en la sensibilización, pero sostiene que "hace falta seguir haciendo pedagogía" acerca de la conciencia sobre sostenibilidad y eficiencia. "Los avances normativos en España se tienen que reflejar en una implementación adecuada. Hay insuficiente financiación en resiliencia y consideración de los riesgos en la planificación", ha advertido.

"Tenemos la sensación de que todo es demasiado lento y hay necesidad de una mayor coordinación para implementar medidas que no llegan a aplicarse", ha concluido.

La experta ha abundado en la necesidad de "mejorar la coordinación entre instituciones e incluir el elemento de la digitalización y las tecnologías para reaccionar rápidamente ante cualquier situación de emergencia", incidiendo en que "tenemos protocolos de actuación que permitan saber a cada administración de lo que se tiene que encargar ante una emergencia".

Además, ha reflejado la importancia de desarrollar "soluciones basadas en la naturaleza" al ser "prometedoras" pero complementarias con las llamadas "soluciones de infraestructuras grises".

